Sparco, Lavazza, e De'Longhi sono tra i vincitori dei 2023 - 2024 World Branding Awards

LONDRA: La diciassettesima edizione dei World Branding Awards ha premiato il successo e i traguardi raggiunti da alcuni dei World’s Best Brands (Migliori marchi al mondo) come vincitori nazionali, regionali e globali. I 2023 - 2024 World Branding Awards (Premi mondiali per il branding) hanno visto oltre 1.500 marchi provenienti da più di 40 Paesi nominati “Brand of the Year” (Marchio dell'anno). Di questi, meno di 200 sono stati dichiarati vincitori.

La prestigiosa Cerimonia di premiazione si è tenuta nella sede dei premi, Kensington Palace, nel Regno Unito, dove sono stati accolti oltre 100 ospiti da tutto il mondo. La conduzione dell'evento è stata affidata a David Croft, famoso presentatore televisivo.

Tra i vincitori globali che hanno dimostrato eccellenza e branding impeccabile nel proprio settore si sono distinti Yakult (Giappone), CoCo (Taiwan), LURPAK (Danimarca), Marriott International (Stati Uniti) e The Body Shop (Regno Unito).

Tra i vincitori italiani: Sparco, Lavazza, Pirelli e De'Longhi. Tra gli altri vincitori per la categoria National: Thai Life Insurance (Thailandia), Chow Tai Fook (Hong Kong), Cine Yelmo (Spagna), Munchy’s (Malesia), FERN-D (Filippine), Blacklist Coffee Roasters (Australia), Poh Heng (Singapore), Cape Aqua (Sudafrica), Boots (Regno Unito) e Skanska (Svezia), per citarne alcuni.

Solo 14 marchi sono stati selezionati per ricevere il premio Regional Tier quest'anno, tra cui Nippon Rent-A-Car (Giappone), GIG (Kuwait), MR.DIY (Malesia), M-150 (Thailandia), HECOM (Hong Kong) e VITADAY (Thailandia). Questi marchi sono stati votati preferiti dai consumatori in 4 o più Paesi in 3 o più aree di una determinata regione geografica.

“Questa è una celebrazione dei continui sforzi necessari alla realizzazione di marchi straordinari. Per rimanere rilevanti, i marchi devono creare un'immagine duratura nella quale il pubblico si riconosce. Questo significa non solo costruire una cultura e una comunità attorno al marchio attraverso il marketing, ma anche garantire che tutte le generazioni continuino a trovare il marchio interessante”, ha dichiarato Richard Rowles, Presidente del World Branding Forum.

Quest'anno, il processo delle nomine ha coinvolto la partecipazione di 150.000 consumatori in tutto il mondo. In media, i marchi vincitori sono solo 5 in ogni Paese, a riprova che vincere un World Branding Award è un traguardo straordinario.

