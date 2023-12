HCLTech amplia la sua presenza in Romania con un nuovo centro di fornitura di servizi internazionale a Iași

IAȘI, Romania e NOIDA, India: HCLTech, un’azienda tecnologica globale leader nel suo settore, ha annunciato il lancio del suo nuovo Centro di fornitura di servizi internazionale (GDC) a Iași, Romania.

Il nuovo centro all’avanguardia di Iași – che fornirà soluzioni digitali, di ingegneria, cloud e IA di nuova generazione – espande la presenza di HCLTech in Romania e ne sottolinea l’impegno verso il Paese nel quadro della sua strategia in ambito costiero di risposta alle esigenze dei clienti in tutto il mondo.

“Si tratta di una pietra miliare per HCLTech in Romania mentre continuiamo il nostro cammino di crescita e serviamo i nostri clienti nel mondo con nuove funzionalità nelle tecnologie più recenti. Rimaniamo impegnati verso i nostri dipendenti e le comunità locali e continueremo a investire in talenti locali che desiderino perseguire carriere nel settore della tecnologia”, spiega Iulian Paduraru, Direttore per la Romania presso HCLTech.

Michelle Rico per le Americhe

michelle.rico@hcl.com

Elka Ghudial per la regione EMEA

elka.ghudial@hcl.com

James Galvin per l’Australia e la Nuova Zelanda

james.galvin@hcl.com

Siddhartha Bhatnagar per l’India

bhatnagars@hcl.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita