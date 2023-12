Il modulo di comunicazione satellitare CC200A-LB di Quectel ottiene le certificazioni CE, FCC, IC e RCM

VANCOUVER, Columbia Britannica: Quectel Wireless Solutions, azienda fornitrice globale di soluzioni IoT, è lieta di annunciare di aver tagliato un importante traguardo per il suo modulo di comunicazioni satellitari, CC200A-LB, che di recente ha ottenuto certificazioni globali da autorità leader, tra cui CE, FCC, IC, e RCM. Tali attestazioni confermano la conformità di CC200A-LB con gli standard delle reti satellitari in Europa, America del Nord, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

Il modulo CC200A-LB offre una connessione di rete globale affidabile e ininterrotta, con particolare attenzione ai costi e a garantire una bassissima latenza. Ciò lo rende una soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni, in ambito marittimo, dei trasporti, delle attrezzature pesanti, dell'agricoltura, delle attività estrattive, del monitoraggio di petrolio e gas nonché in altri scenari in cui la presenza di reti cellulari potrebbe essere limitata.

Contatto per i media: media@quectel.com

Fonte: Business Wire

