IDC MarketScape nomina Bidgely "Leader" nella valutazione dei fornitori di soluzioni di coinvolgimento digitale dei clienti per le utenze a livello mondiale per il periodo 2023-2024

LOS ALTOS, California: Bidgely è stata inserita nella categoria "Leader" nella valutazione IDC MarketScape: Worldwide Digital Customer Engagement Solutions for Utilities 2023-2024 Vendor Assessment (doc #US49060623, novembre 2023) che si concentra sulla maggiore esigenza di servizi pubblici per rispondere ai desideri di recente sviluppo dei consumatori in materia di efficienza energetica e risparmio sui costi con strumenti di coinvolgimento dei clienti omnicanale ed end-to-end. Il rapporto ha valutato 10 fornitori in base a strategie e capacità.

"Bidgely si è posizionata nella categoria "Leader" in questa valutazione mondiale sulle soluzioni digitali per i servizi pubblici di coinvolgimento dei clienti di IDC MarketSpace per il 2023-2024. La strategia dell'azienda basata sulla disaggregazione dei carichi, la profilazione dei comportamenti energetici e le migliori interazioni possibili, consente ai clienti dei servizi pubblici di ottenere un coinvolgimento estremamente personalizzato. Ciò consente di progredire in direzione di obiettivi quali l'aumento delle entrate, il miglioramento dell'esperienza del cliente, la gestione della domanda e la risposta alla domanda e il sostegno alla stabilità della rete", ha dichiarato Gaia Gallotti, direttore associato della ricerca presso IDC Energy Insights. "Inoltre, Bidgely supporta contratti basati sui risultati e sulla condivisione del rischio, in base ai risultati ottenuti dal coinvolgimento dei clienti, che possono rivelarsi opzioni interessanti per i rivenditori di energia in mercati competitivi, come quello europeo".

Il rapporto di IDC MarketScape ha analizzato la capacità di ciascun fornitore di supportare le interazioni di base con i clienti nelle cinque categorie principali relative a coinvolgimento descrittivo, diagnostico, predittivo, prescrittivo e dell'ecosistema. Il rapporto ha messo in evidenza le seguenti capacità distintive di Bidgely: gestione intelligente delle DER e della ricarica di veicoli elettrici.

Inoltre, nel rapporto viene fatta menzione dei seguenti punti di forza di Bidgely:

"La strategia di Bidgely nei confronti della disaggregazione dei carichi, della profilazione del comportamento energetico e delle migliori interazioni consente ai clienti dei servizi pubblici di ottenere un coinvolgimento estremamente personalizzato e di progredire in direzione di obiettivi quali un aumento delle entrate, un miglioramento dell'esperienza cliente, la gestione sul lato domanda e della risposta alla domanda e il supporto alla stabilità della rete."

"Bidgely supporta totalmente funzionalità che comprendono il coinvolgimento descrittivo (con i rapporti sull'energia domestica personalizzati secondo il canale preferito o HER), il coinvolgimento diagnostico (con gli avvisi di utilizzo, gli avvisi di bollette elevate e l'analizzatore web), il coinvolgimento predittivo (con le stime delle bollette, l'analisi dei piani tariffari e delle tariffe, gli avvisi stagionali) e il coinvolgimento prescrittivo (con i consigli per i risparmi, la risposta alle domande, gli audit domestici)".

I consumatori come partecipanti attivi della rete

"La crisi energetica del 2022 ha risvegliato dall'apatia i clienti a livello globale. Ora i clienti sono più consapevoli, informati e desiderosi di svolgere un ruolo più attivo, ottimizzando i loro consumi energetici e idrici, nonché di trarre profitto dai loro investimenti in autoproduzione, accumulo di energia, veicoli elettrici, pompe di calore e così via", ha aggiunto Gallotti. "La presenza di una soluzione digitale di coinvolgimento dei clienti rappresenta oggi un elemento di differenziazione fondamentale tra i servizi pubblici che dispongono di funzionalità specifiche e quelli che non ne dispongono, e il divario si farà più grande nei prossimi 24 mesi con l'aumento degli investimenti in soluzioni dedicate e in funzionalità più avanzate di coinvolgimento dell'ecosistema".

"Il settore sta prendendo atto di come l'intelligenza artificiale stia cambiando le carte in tavola per quanto riguarda le iniziative critiche a livello di servizi, come la pianificazione della capacità delle risorse, la gestione dei veicoli elettrici e il trasferimento del carico. Siamo soddisfatti di vedere che la nostra innovazione strategica è in linea con la visione di IDC sul coinvolgimento dei clienti nel futuro dell'energia", ha dichiarato Gautam Aggarwal, Chief Revenue Officer presso Bidgely. "Riteniamo che il riconoscimento di Bidgely nell'IDC MarketScape di quest'anno sottolinei la potenza della nostra customer intelligence basata sui dati per andare incontro ai clienti ovunque si trovino".

Bidgely è stata nominata anche "Leader" nella valutazione IDC MarketScape per il coinvolgimento digitale dei clienti del 2021. Questo riconoscimento segue a ruota il posizionamento di Bidgely nella categoria "Leader" della classifica di Guidehouse Insights sull'analisi della customer experience e del coinvolgimento dei clienti . L'azienda è stata inoltre inserita nella categoria "Leader" nella classifica di Guidehouse Insights per la gestione dell'energia domestica e ha inoltre ottenuto un buon posizionamento nelle classifiche di Guidehouse Insights per l'analisi dei contatori smart, i fornitori di IA per l'integrazione DER e l'IA per la gestione dei veicoli elettrici.

Per accedere a un estratto del rapporto di IDC MarketScape, visitare il sito: bidgely.com/resources/idc-marketscape-2023-2024-vendor-assessment-resources/.

Informazioni su IDC MarketScape

Il modello di valutazione dei vendor IDC MarketScape è studiato per offrire una panoramica sulla capacità competitiva dei fornitori di ICT (information and communications technology) in un dato mercato. La metodologia di ricerca utilizza l’assegnazione rigorosa di punteggi in base a criteri sia qualitativi che quantitativi che permettono di creare una singola illustrazione grafica della posizione di ciascun vendor nel mercato stesso. IDC MarketScape presenta un chiaro quadro di riferimento in cui è possibile confrontare in modo significativo offerte di prodotti e servizi, le capacità e le strategie nonché i fattori trainanti del successo sul mercato, attuali e futuri, di vendor nei settori IT e delle telecomunicazioni. Il quadro di riferimento fornisce anche ai buyer di tecnologie una valutazione a 360 gradi dei punti di forza e di quelli deboli di vendor attuali e probabili.

Informazioni su Bidgely

Bidgely è un'azienda SaaS alimentata dall'intelligenza artificiale che accelera un futuro basato sull'energia pulita consentendo alle aziende energetiche e ai consumatori di prendere decisioni relative all'energia basate sui dati. Grazie alla nostra esclusiva tecnologia brevettata, la piattaforma UtilityAI™ di Bidgely trasforma le molteplici dimensioni dei dati dei clienti, come il consumo energetico, i dati demografici e le interazioni, in informazioni energetiche dei consumatori estremamente accurate e utilizzabili. Utilizziamo queste informazioni per offrire a ciascun cliente consigli personalizzati, in base alla sua personalità e al suo stile di vita, alle caratteristiche di utilizzo, ai modelli comportamentali, alla propensione all'acquisto e altro ancora. Dal punto di vista delle risorse energetiche distribuite (DER) e del perimetro della rete, Bidgely sta lavorando al progresso dei contatori intelligenti grazie a soluzioni basate sui dati per il solare fotovoltaico, il rilevamento dei veicoli elettrici, lo spostamento del carico comportamentale dei veicoli e la ricarica gestita, il furto di energia, la previsione del carico a breve termine, l'analisi della rete e la progettazione delle tariffe in base al momento di utilizzo. Lo strumento di analisi energetica UtilityAI™ di Bidgely fornisce una vasta visibilità sulla generazione e sul consumo per una migliore gestione dei picchi di carico e una migliore pianificazione della rete, e offre consigli mirati per nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto. Con sede nella Silicon Valley, Bidgely vanta oltre 16 brevetti nel settore dell'energia, finanziamenti per oltre 75 milioni di dollari, la presenza di oltre 30 data scientist e porta la passione per l'intelligenza artificiale alle aziende di servizi pubblici che servono clienti residenziali e commerciali in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.bidgely.com oppure il blog di Bidgely su bidgely.com/blog.

