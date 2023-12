TA e Warburg Pincus completano l’acquisizione del Gruppo Epassi e contestualmente annunciano l’acquisizione di Exercite da Waterland

La crescita del segmento del welfare aziendale riguarda tutto il mondo e anche l’Europa corre decisamente veloce. Proprio in previsione di questo sviluppo senza precedenti, Epassi Group sta creando il più grande fornitore multi-benefit digitale per le aziende e per i dipendenti in Europa, ampliandosi anche in Germania e nei Paesi Bassi attraverso l’acquisizione trasformativa di Exercite da Waterland. Questa espansione arriva subito dopo l’operazione di un investimento di maggioranza in Epassi da parte di TA Associates e Warburg Pincus LLC, società leader a livello mondiale di private equity focalizzate sugli investimenti in crescita.

HELSINKI: Mai come nel 2023 il mondo del welfare ha conosciuto uno sviluppo senza sosta. Secondo una recente stima pubblicata da HTF Market Intelligence, il mercato globale del welfare aziendale dovrebbe registrare un tasso di crescita annuo del 4,5% raggiungendo una dimensione del mercato di quasi 72 miliardi di dollari entro il 2029 (+36% in 5 anni). Ma non è tutto: secondo un recente studio di Astute Analytica, che pone attenzione al segmento delle piattaforme per l’utilizzo dei benefit, anche questo mercato crescerà in maniera importante con un tasso dell’8,1% fino al 2031 toccando quota 1,9 miliardi di dollari (+98%). Questi numeri sono alla base dei passi mossi da Epassi Group che, dopo aver acquisito il 100% dell’italiana Eudaimon nel luglio 2023, diventa sempre più leader del mercato europeo proseguendo nella sua espansione. Già leader di mercato per ciò che riguarda i pagamenti digitali dei benefit per i dipendenti di Europa del Nord, Regno Unito e Italia, con l’acquisizione strategica di Exercite, fornitore di servizi di welfare aziendale legati al benessere e alla salute, Epassi si espande anche in Germania e nei Paesi Bassi. Questa espansione arriva subito dopo l’operazione di un investimento di maggioranza in Epassi da parte di TA Associates e Warburg Pincus LLC, società leader a livello mondiale di private equity focalizzate sugli investimenti in crescita.

L’unione tra Epassi ed Exercite crea, dunque, uno dei maggiori fornitori privati di benefit per i dipendenti in Europa unendo oltre 7mila partner aziendali e oltre 11mila commercianti al proprio già ampio portafoglio. Quando l’acquisizione sarà completamente avvenuta, Epassi sarà in grado di servire oltre 20mila aziende in 7 paesi europei: Germania, Finlandia, Svezia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda. I dipendenti, quindi, avranno la possibilità di scegliere e usufruire di una gamma di servizi acquistabili tramite welfare aziendale che supera le 73mila offerte. Il CEO di Epassi Pekka Rantala ha dichiarato: “L’accesso a soluzioni per la salute e il benessere è diventato prioritario per i datori di lavoro per poter assumere e trattenere talenti all’interno dell’azienda. Il nostro obiettivo, attraverso questa acquisizione, è diventare il principale fornitore paneuropeo di servizi multi-benefit e questa operazione sarà prioritaria. Questa transazione segna l’inizio del nostro prossimo obiettivo di crescita”.

Il Principal, issam Abedin e il Vice President, Tarik-Timo Ghoniem, di Warburg Pincus hanno dichiarato: “Exercite è una acquisizione strategica poiché accelera in modo sostanziale il piano di creazione di valore a lungo termine di Epassi e ci garantisce l’accesso a un mercato importante e attrattivo come quello tedesco e olandese per quanto riguarda l’Health a Wellbeing. Le fusioni e le acquisizioni strategiche nei principali employment market sono un elemento centrale della strategia di investimento di Epassi che continuerà a generare valore attraverso la piattaforma”.

“Il nostro viaggio con Exercite è iniziato con l’ambizione di creare un leader per i servizi di fitness aziendale e salute digitale. L'azienda non solo ha raggiunto questo obiettivo, ma ha anche ampliato la propria portata in Europa attraverso acquisizioni strategiche. L’adesione a un gruppo internazionale segna un nuovo capitolo di crescita e innovazione per Exercite”, ha spiegato il Dr. Gregor Hengst, Managing Partner di Waterland. “Insieme a Waterland e al nostro ambizioso team di gestione, siamo riusciti a portare Hansefit ed Exercite Group al livello successivo mantenendo il nostro forte impegno nei confronti dei nostri clienti e partner. Grazie a tutti coloro che sono stati qui negli anni passati”, conclude Jens Pracht, fondatore di Hansefit.

Alberto Perfumo, founder e CEO di Eudaimon, ha sottolineato l’importanza della dimensione del welfare orientata al benessere e alla salute delle persone, aggiungendo: “Combinando la nostra esperienza e le nostre competenze nel welfare sociale e individuale con la leadership tecnologica e l’esperienza sui benefit di Epassi saremo in grado di offrire soluzioni complete alle imprese e alle loro persone e di essere leader nel welfare aziendale in Europa. Dall’inizio della nostra avventura insieme, abbiamo trovato con i nostri interlocutori una piena sintonia di valori e di modo di fare business: sono quelli che hanno guidato Eudaimon negli oltre 20 anni dalla fondazione e che continueranno a guidarci.”

I termini delle transazioni non sono stati resi noti. La transazione Exercite è soggetta alle consuete condizioni di chiusura. Goodwin, Kirkland & Ellis e Paul Weiss hanno assistito TA e Warburg Pincus nell'acquisizione di Epassi e nella combinazione con Exercite. Jens Pracht, fondatore di Hansefit, è stato consigliato da Blaum Dettmers Rabstein.

Epassi

Epassi, fondata nel 2007 a Helsinki, è leader di mercato degli employee benefit nei Paesi Nordici e in UK. La soluzione mobile native proprietaria permette un facile e immediato accesso a una offerta unica di servizi in area health & well being, nonché rappresenta un innovativo sistema di mobile payment.

Il Gruppo Epassi è leader europeo nelle soluzioni digitali per l’erogazione degli employee benefit, con circa 13 milioni di user, 13.500 aziende clienti e un network di 62.000 merchant e affiliati. E’ inoltre è una delle aziende pioniere del fintech ed è stata premiata dal Financial Times fra le fastest growing company in Europe nel 2022 e nel 2023.

Epassi – Boosting everyday well-being

www.epassi.com

