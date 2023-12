Nozomi Networks e NetWitness collaborano per offrire soluzioni di cybersicurezza avanzate agli ambienti OT e IoT in sistemi di infrastrutture critiche

SAN FRANCISCO: Nozomi Networks Inc., azienda leader nell'ambito OT, IoT e sicurezza delle infrastrutture critiche, e NetWitness, leader nel rilevamento e nella risposta alle minacce informatiche a livello aziendale, hanno annunciato oggi di avere avviato una collaborazione per offrire sicurezza e visibilità unificate nelle soluzioni di tecnologia operativa (OT) e informatica (IT). L'integrazione dei dati OT migliora enormemente l'efficacia dei Security Operations Center (SOC) che si avvalgono di NetWitness per proteggere le organizzazioni da minacce informatiche sofisticate.

"Un elemento differenziatore chiave per NetWitness è la visibilità in profondità dei dati delle organizzazioni, indipendentemente dal tipo (logs, network, endpoint) o da dove risiedono (on-prem - cloud o hybrid)", ha dichiarato Tod Ewasko, Chief Product Officer di NetWitness. "L'integrazione dei dati critici OT e IoT nelle funzioni di rilevamento, analisi e risposta alle minacce, aumenta l'efficacia del SOC e blocca un vettore sempre più importante per gli attacchi".

NetWitness

press@netwitness.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita