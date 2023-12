Rubicon fa un investimento successivo in EasyGo

DUBLINO: Rubicon Capital Advisors, attraverso la sua attività di gestione degli asset (“Rubicon AM”), è lieta di annunciare l'acquisizione di un ulteriore quota di partecipazione pari al 15,5% in Erapid Charger Company Limited, azienda operante con il marchio “EasyGo”, portando così a oltre il 50% l'investimento globale di Rubicon AM in EasyGo.

EasyGo è la più grande azienda privata fornitrice di punti di ricarica per veicoli elettrici (“EV”) in più rapida crescita in Irlanda. La sua rete di punti di ricarica offre accesso a oltre 4.000 punti di ricarica in 1.500 sedi in Irlanda e Irlanda del Nord, accessibili tramite l'app EasyGo che attualmente vanta più di 58.000 utenti abbonati.

In ottobre, EasyGo ha annunciato un aumento di capitale pari a 30 milioni di euro da parte di Aviva Investors, che verranno utilizzati per continuare la diffusione di caricatori rapidi in Irlanda assieme alla creazione di 60 nuovi posti di lavoro.

Fonte: Business Wire

