ExaGrid inserita nella Gartner® Market Guide for Enterprise Backup Storage Appliances

ExaGrid nominata nel rapporto come un vendor rappresentativo

MARLBOROUGH, Massachusetts: ExaGrid®, azienda che sviluppa l’unica soluzione di archiviazione con backup multilivello del settore, oggi ha annunciato di essere stata nominata come un vendor rappresentativo nell’edizione di novembre 2023 della Gartner Market Guide for Enterprise Backup Storage Appliances.

Le aziende possono usare una Market Guide per comprendere come lo stato di un mercato emergente si allinea a determinati piani futuri. Inoltre, poiché Gartner ha pubblicato oltre 100 note di ricerca relative alla Market Guide, i dirigenti IT e strategici possono ottenere una vasta panoramica di molti mercati, compresi quelli maturi e più piccoli, in un formato di facile lettura.

Fonte: Business Wire

