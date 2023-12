CHARM Therapeutics rafforza il team dirigenziale con una promozione chiave e una nomina strategica

LONDRA: CHARM Therapeutics, un'azienda di biotecnologia basata su deep learning tramite 3D che si occupa di scoprire e sviluppare farmaci trasformativi, ha annunciato oggi la promozione della dott.ssa Sarah Skerratt in qualità di Direttrice scientifica (CSO) e la nomina di Laura Hare in qualità di Direttrice del personale e Responsabile delle operazioni commerciali.

"Questi cambiamenti a livello dirigenziale danno il via a una fase di trasformazione per CHARM. La promozione di Sarah in qualità di CSO è la dimostrazione del suo eccezionale contributo alla nostra pipeline e siamo entusiasti di dare il benvenuto a Laura, la cui esperienza sarà fondamentale per la nostra prossima fase di crescita", ha dichiarato Laksh Aithani, cofondatore e CEO of CHARM Therapeutics.

Fonte: Business Wire

