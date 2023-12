WHOOP annuncia la pubblicazione della sua "rassegna annuale", e festeggia il 2023 come l'anno in cui le prestazioni umane sono diventate uno stile di vita

Prevede una tendenza in crescita per il 2024 nel campo della salute e del fitness; include la crescente popolarità di metodi di recupero, come i bagni nel ghiaccio e la terapia a luce rossa, i cambiamenti nelle abitudini di consumo di alcolici e altro ancora

BOSTON: WHOOP, l'azienda di prestazioni umane, ha pubblicato oggi la sua rassegna annuale, mettendo in evidenza i modi in cui i membri hanno liberato le loro ossessioni salutari nel 2023 e identificando i modelli di salute e benessere per il 2024. La comunità WHOOP ha rafforzato il proprio impegno nei confronti di salute e forma fisica generale e ha acquisito preziose conoscenze su sonno, sforzo, recupero e stress, in quanto WHOOP trasforma la comprensione dinamica del corpo in una sana ossessione, resa possibile dalle sue più recenti innovazioni, tra cui Stress Monitor, Strength Trainer, e WHOOP Coach.

Fonte: Business Wire

