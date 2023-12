GlobalLogic espande le sue capacità di mobilità rilevando Katzion

L’acquisizione sostiene la strategia GlobalLogic di espansione oltre il settore delle applicazioni negli autoveicoli in Australia e Spagna

SANTA CLARA, California: GlobalLogic, un’impresa del Gruppo Hitachi e leader nel campo dell’ingegneria digitale, oggi ha annunciato di avere siglato un accordo definitivo per l’acquisizione di Katzion, una società di ingegneria con sede a Sydney, Australia, specializzata in applicazioni per il settore automotive. Questa acquisizione strategica permetterà a GlobalLogic di ampliare la sua gamma di offerte nel settore della mobilità e sostenere la sua espansione geografica in Australia/Asia-Pacifico, Spagna e Medio Oriente.

Fondata nel 2017, Katzion è cresciuta rapidamente diventando un importante fornitore di servizi speciali per il settore automotive con un forte focus su soluzioni tecnologiche per sistemi di automazione e connessi, digitalizzazione e consulenza nella gestione dei rapporti con i clienti. L’acquisizione di Katzion consentirà a GlobalLogic di ampliare la propria gamma di offerte sia nel settore automotive sia in segmenti emergenti quali micromobilità, parchi macchine e noleggio auto. Non solo: GlobalLogic sarà in grado di offrire nuove linee di servizi rivolti direttamente ai consumatori, aiutando le aziende operanti in questo settore a concentrarsi sulle esigenze dei clienti durante l’intero ciclo di vita degli autoveicoli. Infine, l’acquisizione estende la portata geografica di GlobalLogic a paesi quali l’Australia e la Spagna e al contempo le consente di rafforzare i rapporti con importanti case automobilistiche in tutto il mondo.

“Questo è un momento molto interessante per il settore automotive e siamo soddisfatti di poter dare il benvenuto a Katzion, impresa ricca di talenti, nella famiglia GlobalLogic”, commenta Nitesh Banga, Presidente e Ceo GlobalLogic. “Grazie al suo vasto know-how e alla varietà di preziosi servizi che Katzion offre, la sua acquisizione migliorerà la nostra capacità di servire meglio gli OEM mentre questi creano nuove innovazioni per l’interno e l’esterno dell’autoveicolo”.

“Unirsi a GlobalLogic rappresenta la successiva fase ideale nella crescita di Katzion”, aggiunge Augustine Alexander, Cofondatore e Ceo Katzion. “Il focus e l’ambizione di GlobalLogic nel settore automotive si adattano perfettamente a Katzion e la cultura basata sullo scopo, a cui si ispira GlobalLogic, sarà fantastica sia per i nostri esperti dipendenti sia per i nostri clienti. Guardiamo con fiducia ai risultati che possiamo conseguire insieme”.

I termini dell’operazione non sono stati comunicati. Ai sensi dell’accordo, Katzion continuerà a operare con l’attuale personale e gruppo dirigente come affiliata di GlobalLogic.

Informazioni su GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) è leader nel campo dell’ingegneria digitale. Aiutiamo i brand di tutto il mondo a progettare e creare innovativi prodotti, piattaforme ed esperienze digitali per il mondo moderno. Integrando progettazione dell’esperienza, tecniche di ingegneria complesse e competenza nella gestione dei dati aiutiamo i clienti a immaginare ciò che è possibile e ad accelerarne la transizione a imprese digitali del futuro. Con sede nella Silicon Valley, GlobalLogic gestisce studi di progettazione e centri di ingegneria dappertutto nel mondo, estendendo la sua vasta competenza a clienti in molteplici settori – automotive, trasmissione dati, servizi finanziari, sanitario e scienze della vita, manifatturiero, media e intrattenimento, semiconduttori e tecnologia. GlobalLogic è un’impresa del Gruppo Hitachi operante con la ragione sociale Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) e che contribuisce a una società sostenibile con una qualità migliore della vita dando impulso all’innovazione tramite dati e tecnologia in qualità di Impresa per l’innovazione sociale (“Social Innovation Business”).

Informazioni su Katzion

Fondata nel 2017 e con sede centrale a Sydney, Australia, Katzion (www.katzion.com) è specializzata nel creare, perfezionare e integrare soluzioni per clienti, autoveicoli e mobilità nel settore automotive. Con oltre 165 dipendenti in 7 sedi in 5 Paesi, Katzion accelera l’evoluzione digitale sviluppando soluzioni connesse, basate sui dati e incentrate sui clienti per produttori di apparecchiature originali (OEM) e reti di concessionarie in tutto il mondo. Katzion è inoltre un partner Salesforce Crest per l’integrazione e la consulenza.

Fonte: Business Wire

