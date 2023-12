Palantir rinnova la partnership per la trasformazione digitale con UniCredit per altri cinque anni

DENVER: Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR), produttore leader di sistemi di intelligenza artificiale (AI), ha annunciato oggi di aver rinnovato la sua partnership con UniCredit S.p.A finalizzata alla fornitura del sistema operativo Palantir Foundry per accelerare la trasformazione digitale della banca, aiutandola ad incrementare i ricavi e a mitigare i rischi.

La collaborazione tra Palantir e UniCredit è iniziata nel 2018 quando la banca era alla ricerca di una tecnologia che potesse efficientare le attività commerciali in tutte le sue giurisdizioni, aumentare l’operazionalizzazione dell'intelligenza artificiale (AI) e del machine learning (ML), garantire conformità alle policy aziendali, e migliorare i processi decisionali. La banca ha scelto quindi Palantir Foundry come suo sistema operativo, avendo così modo di utilizzare una piattaforma unica, aperta e integrata per tutte le entità e per tutte le linee di business, e permettendo l’ottenimento di sinergie all’interno dell'intero Gruppo.

Recentemente, l’utilizzo di Palantir Foundry è stato esteso a tutte le entità legali UniCredit CE&EE, e Foundry gestirà casi d'uso strategici in tutto il Gruppo.

Negli ultimi cinque anni, Palantir Foundry ha generato un notevole valore sia per le funzioni direttive di UniCredit che per le sue operazioni bancarie commerciali, promuovendo l’efficientamento dei processi e migliorando la gestione delle campagne commerciali. Ad esempio, UniCredit ha rilevato che nel corso del 2023, grazie ad analisi avanzate e a i modelli di propensione sviluppati con Palantir Foundry, la banca è riuscita a migliorare il targeting commerciale e a quadruplicare l’adesione a prodotti assicurativi da parte dei clienti.

“Palantir è orgogliosa di essere partner da molti anni di alcuni degli istituti finanziari più importanti al mondo”, ha dichiarato Josh Harris, dirigente di Palantir. “Siamo onorati di essere stati scelti da UniCredit che ha nuovamente riposto fiducia in Palantir, e guardiamo con convinzione al progresso della trasformazione digitale della banca”.

Informazioni su Palantir Technologies Inc.

Foundational software of tomorrow. Delivered today. Per maggiori informazioni visitare https://www.palantir.com.

Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente comunicato stampa contiene affermazioni previsionali come indicato nella Sezione 27A della legge Securities Act del 1933, compresi gli emendamenti, e nella Sezione 21E della legge Securities Exchange Act del 1934, compresi gli emendamenti. Queste dichiarazioni possono essere correlate, ma non si limitano, alle aspettative di Palantir riguardanti l’importo e i termini del contratto e i vantaggi previsti delle nostre piattaforme software. Le dichiarazioni a carattere previsionale sono intrinsecamente soggette a rischi e incertezze, alcuni dei quali non possono essere previsti o quantificati. Le dichiarazioni a carattere previsionale si basano su informazioni disponibili al momento in cui tali dichiarazioni vengono fatte e sulle aspettative nonché sulle convinzioni e ipotesi della dirigenza in tale momento rispetto a eventi futuri. Queste dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze, molti dei quali relativi a fattori o circostanze al di là del nostro controllo. Questi rischi e incertezze includono la nostra capacità di soddisfare le esigenze uniche dei clienti; l’impossibilità per le nostre piattaforme di soddisfare i clienti o di funzionare come desiderato; la frequenza o la gravità di qualsiasi errore software e di implementazione; l’affidabilità delle nostre piattaforme; e la capacità dei clienti di modificare o rescindere il contratto. Ulteriori informazioni riguardanti questi e altri rischi e incertezze sono incluse nei documenti presentati saltuariamente alla Securities and Exchange Commission. Fatte salve le norme di legge, non ci assumiamo alcun obbligo rispetto all’aggiornamento o alla revisione in sede pubblica di una qualsiasi dichiarazione a carattere previsionale in seguito a nuove informazioni, sviluppi futuri o altro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto in lingua di inglese, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente a beneficio del lettore e si rifanno al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Fonte: Business Wire

