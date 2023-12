Enamine e BioSolveIT danno il via a una partnership esclusiva

KIEV, Ucraina e SAN AGOSTINO, Germania: I due esperti leader nell'esplorazione di spazi chimici ultra-grandi "su richiesta" uniscono le forze per dare il via a una nuova era della scoperta di farmaci. Il principale fornitore di prodotti chimici per la ricerca Enamine e l'azienda di innovazione software BioSolveIT hanno ufficialmente unito le loro forze per creare la piattaforma di esplorazione degli spazi chimici più completa al mondo. Questa partnership strategica è destinata a ridefinire il panorama della ricerca chimica, offrendo vantaggi senza precedenti ai "cacciatori di farmaci" di tutto il mondo: più composti tra cui scegliere, ai prezzi più competitivi, con la massima velocità di distribuzione e affidabilità. Questa nuova ed esclusiva alleanza si basa ed è volta a superare il concetto di enorme successo di REAL, che ha trasformato e accelerato la ricerca di nuovi elementi chimici nella lotta contro le malattie umane, nella protezione delle colture e nella salute degli animali, fornendo l'accesso a miliardi di composti su richiesta.

Fonte: Business Wire

