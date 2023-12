Ninetailed entra in MACH Alliance: continua a rivoluzionare Composable MarTech

BERLINO: Ninetailed, una forza pioniera nello scenario di Composable MarTech, è lieta di annunciare di aver soddisfatto i criteri di MACH Alliance per ottenere la certificazione MACH. Questa traguardo significativo nella traiettoria di crescita di Ninetailed sottolinea l'impegno continuo nel portare avanti i principi MACH: Microservices, tecnologie API-first, Cloud-native SaaS e Headless. Ninetailed ha sempre adottato questi principi fondamentali, dimostrando la sua capacità di innovare offrendo soluzioni tecnologiche nel settore del marketing che non sono solo flessibili e scalabili, ma anche progettate per resistere nel tempo. Questo impegno è evidente nella loro piattaforma di sperimentazione e personalizzazione, che si integra in maniera fluida con le varie piattaforme di contenuti componibili, oltre a varie fonti di dati, CDP e CRM, offrendo alle aziende agilità e capacità di personalizzazione ineguagliate nelle loro iniziative di marketing.

Fonte: Business Wire

