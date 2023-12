Lifezone Metals annuncia la joint venture con Glencore per riciclare platino, palladio e rodio negli Stati Uniti

La tecnologia di Hydromet per il recupero di metalli preziosi dai convertitori catalitici di autovetture riciclati

Il laboratorio Hydromet di Lifezone Metals sta conducendo test di programmi pilota e avvia uno studio di fattibilità

NEW YORK: Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM) è una moderna azienda nel settore dei metalli che crea valore nella catena di approvvigionamento dei metalli per batterie dalla risorsa alla produzione dei metalli e infine al riciclaggio degli stessi. Il Direttore generale di Lifezone Metals, Chris Showalter, è lieto di annunciare la firma di un contratto a termine con una controllata di Glencore plc (LSE: GLEN) per un progetto di riciclaggio di platino, palladio e rodio (nell'insieme, metalli del gruppo del platino o “PGM”) che utilizza la tecnologia idrometallurgica di Lifezone Metals (“Hydromet”) che avrà sede negli Stati Uniti.

Fonte: Business Wire

