Il futuro dell'Informatica sta per arrivare – In occasione di CES 2024, GIGABYTE presenterà delle innovazioni chiave e accelererà i progressi sostenibili basati sull'IA

TAIPEI: GIGABYTE Technology, un'azienda all'avanguardia in ambito IT, il cui obiettivo consiste nel progresso delle industrie globali attraverso sistemi informatici basati su cloud e IA e nel potenziamento delle esperienze degli utenti con l'innovazione hardware, sta per approdare a CES (Booth #9637, North Hall, Las Vegas Convention Center) con il tema "Future of COMPUTING", volto a evidenziare le prestazioni dei prodotti che consentono i successi in un'era attenta all'ambiente e alimentata dall'IA.

GIGABYTE sarà presente con una serie di prodotti in grado di accelerare la trasformazione del panorama tecnologico. Mediante l'offerta di enormi risorse di calcolo dal cloud e dai data center all'edge e agli utenti finali, i prodotti innovativi di GIGABYTE favoriscono operazioni agili e un'analisi più rapida per le aziende e gli esperti attivi in diversi mercati, offrendo al contempo un'esperienza piacevole e coinvolgente per i consumatori.

Fonte: Business Wire

