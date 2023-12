SkySQL Inc. lancia una società indipendente, acquisisce il prodotto SkySQL da MariaDB

La nuova società fondata dal team che ha creato il prodotto SkySQL database-as-a-service (DBaaS)

SAN FRANCISCO: SkySQL Inc., una società di nuova costituzione operante nel settore dei database cloud, oggi ha annunciato di avere siglato un accordo con MariaDB plc che contempla l’acquisizione di tutti i diritti al prodotto SkySQL DBaaS. Ciò consentirà a SkySQL Inc. di offrirlo in modo esclusivo ad aziende che desiderano un servizio di database cloud a livello di produzione per i database MariaDB.

I clienti SkySQL non solo potranno così continuare a utilizzare la soluzione ma possono anche aspettarsi un ritmo accelerato nello sviluppo di nuove funzionalità.

Fonte: Business Wire

