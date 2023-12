Planforge presenta Idea Management, a complement della sua linea di PPM ibridi

Il nuovo modulo opzionale supporta il moderno processo di gestione integrata dell'innovazione dall'idea all'implementazione

GRAZ, Austria: Aziende di dimensioni da medie-grandi a più grandi spesso faticano a innovare, nonostante le grandi idee fornite dai loro dipendenti. Il problema è che queste idee non raggiungono mai i decisori responsabili di promuovere il processo creativo. Planforge mira ad affrontare questo problema con la Release 24 del suo software ibrido di gestione di progetti e portafoglio (PPM, project and portfolio management) introducendo una nuova opzione per la gestione integrata delle innovazioni.

Sostenere il moderno processo di gestione delle idee

La nuova proposta di Planforge, Idea Management Option (IMO) è un modulo aggiuntivo ideato per supportare tutte le principali fasi del moderno processo di gestione delle innovazioni, tra cui: - Consentire a tutti i dipendenti di inviare facilmente nuove idee - Sostenere le idee come elementi aziendali distinti e segnalabili - Definire un gruppo dedicato di criteri di valutazione per le idee - Permettere la gestione delle idee a tutti i livelli del portafoglio - Offrire capacità di analisi analitiche tabellari e grafiche (basate su grafici a bolla configurabili).

