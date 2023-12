Visa Provisioning Intelligence: al via la lotta alle frodi sulle operazioni tramite token

Il nuovo servizio Visa utilizza un modello basato sull'apprendimento automatico per aiutare a prevedere la probabilità di frode sui token prima che si verifichi.

SAN FRANCISCO: Visa (NYSE: V), leader mondiale nei pagamenti, ha annunciato oggi il lancio commerciale di Visa Provisioning Intelligence (VPI), un prodotto basato sull'intelligenza artificiale ideato per combattere le frodi sui token alla fonte. Disponibile per i clienti come servizio a valore aggiunto, VPI utilizza l'apprendimento automatico per valutare la probabilità di frode per le richieste di token, collaborando con gli istituti finanziari nel prevenire le frodi in maniera mirata, nonché consentendo transazioni più fluide e sicure per i titolari di carta Visa.

La tokenizzazione è una potente tecnologia di lotta alle frodi che aiuta a proteggere le informazioni sul conto dei consumatori da tentativi di hackeraggio sostituendo i numeri di conto con un codice univoco.

Fonte: Business Wire

