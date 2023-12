LTIMindtree inaugura un nuovo centro di consegne a Città del Messico

CITTÀ DEL MESSICO e MUMBAI, India: LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha annunciato l'inaugurazione di un nuovo centro di consegne a Città del Messico, come parte del programma di espansione della sua presenza in America Latina, e che consentirà la trasformazione della forza lavoro e la localizzazione di LTIMindtree nella regione delle Americhe. Il centro è stato inaugurato il 14 dicembre 2023 da Sua Eccellenza Pankaj Sharma, Ambasciatore dell'India in Messico, da Fadlala Akabani, Ministro dell'Economia della Segreteria per lo Sviluppo economico del Messico, da Rajeev Jain, Vicepresidente esecutivo e Direttore globale delle operazioni di LTIMindtree, da Greg Dietrich, Vicepresidente esecutivo e Responsabile delle consegne nella regione delle Americhe e da Anurag Tripathi, Vicepresidente di LTIMindtree.

Fonte: Business Wire

