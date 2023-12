Accordo di collaborazione tra Owkin e MSD per sviluppare metodi di diagnostica del cancro basati sull'IA

Al via la collaborazione tra Owkin e MSD per sviluppare e commercializzare metodi diagnostici per quattro tipi di cancro ad elevata instabilità dei microsatelliti (MSI) nell'ambito della patologia digitale basata sull'IA.

L'obiettivo è quello di effettuare un pre-screening dei pazienti per il biomarcatore MSI-H, che si trova in un'ampia gamma di tipi di tumori solidi e ha un alto valore predittivo dell'efficacia degli inibitori PD1/PDL-1 nel cancro.

PARIGI: Owkin, un'azienda biotecnologica franco-americana che applica l'intelligenza artificiale (IA) alla scoperta, allo sviluppo e alla diagnostica dei farmaci, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo di collaborazione con MSD, nome commerciale di Merck & Co Inc., Rahway NJ USA per lo sviluppo e la commercializzazione di diagnostica patologica digitale basata sull'IA per il mercato dell'UE.

Fonte: Business Wire

