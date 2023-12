o9 Solutions a supporto di Barilla per la trasformazione digitale dei processi in ambito Supply Chain Management

o9 consentirá a Barilla di portare avanti le sue iniziative di trasformazione digitale dei processi di pianificazione

DALLAS: o9 Solutions, società leader nello sviluppo di software finalizzati alla trasformazione dei processi decisionali e di pianificazione aziendale, ha annunciato che supporterà Barilla ad evolvere le proprie capacità di pianificazione in ambito Supply Chain Management. L’azienda di gestione familiare ha iniziato ad operare nel 1877 quando era solo un panificio e oggi include nel suo portafoglio vari brand di prodotti alimentari quali Barilla, Mulino Bianco, Harrys, Pavesi e Wasa.

Barilla desiderava ottimizzare le sue capacità di pianificazione dell’odierna catena di fornitura, alquanto complessa, con un’apposita piattaforma integrata basata su IA che fosse in grado di di affrontare le sfide del futuro. L’iconico marchio italiano ha pertanto avviato un’iniziativa di trasformazione digitale volta a migliorare il servizio clienti, la produttività dell’organizzazione, la velocità di esecuzione e la propria resilienza. La piattaforma o9 “Digital Brain” è stata selezionata in virtù della sua abilità di integrare tutti i processi di pianificazione della catena di fornitura in una singola piattaforma nativa sul cloud, supportando tutte le fasi della pianificazione funzionale su vari orizzonti temporali. La piattaforma è altamente scalabile e flessibile, consentendo a Barilla di prendere decisioni supportate da dati e IA e quindi di rispondere più rapidamente a rischi ed opportunità legati alla catena di fornitura. La partnership stretta tra le due aziende si focalizzerà sui processi di allocazione della domanda, pianificazione integrata della catena di fornitura e customer order management.

“La piattaforma o9 fornirà ai nostri responsabili della pianificazione la possibilità di operare con la massima ampiezza e la flessibilità di cui abbiamo bisogno per prendere decisioni migliori e più rapidamente”, spiega Stefano Pietroni, Vicepresidente Supply Chain presso Barilla. “In un contesto industriale generale che negli ultimi anni è stato caratterizzato da una maggiore volatilità della domanda e difficoltà in diversi punti della catena di fornitura globale, riteniamo che grazie ad o9 miglioreremo la nostra capacità di orchestrazione dei processi di pianificazione, garantendo che il livello del servizio per i nostri clienti sia in linea con le priorità aziendali”.

Aggiunge Chakri Gottemukkala, Cofondatore e Ceo di o9 Solutions: ”Siamo entusiasti di essere partner di Barilla in questo progetto strategico per l’azienda. Sfruttando la nostra piattaforma di ultima generazione, Barilla può utilizzare la nostra esclusiva tecnologia (“Enterprise Knowledge Graph”) per ottimizzare i suoi processi di pianificazione, trasformando i dati in conoscenza e decisioni più consapevoli. Ci impegneremo per combinare la passione di Barilla nel settore alimentare con l’arte della pianificazione sulla nostra piattaforma di o9”.

