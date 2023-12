Tecnotree si assicura il primo posto, riconosciuta come leader globale nella gestione delle entrate da Precision Reports

ESPOO, Finlandia: Tecnotree, leader globale nel settore delle piattaforme e dei servizi digitali per AI, 5G e le tecnologie cloud-native, è stata riconosciuta come una delle prime due aziende al mondo per la gestione dei ricavi, da "Precision Reports - Global Telecom Billing and Revenue Market". Tecnotree si è confermata come uno dei più grandi fornitori mondiali di soluzioni per la gestione della fatturazione e delle entrate nel settore delle telecomunicazioni. Il riconoscimento è il risultato di questa ultima relazione completa, che presenta un'analisi accurata e approfondita del mercato globale del Telecom Billing and Revenue, valutando il mercato secondo i top player, la loro quota di mercato e la crescita futura entro il 2029.

Fonte: Business Wire

