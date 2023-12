dSPACE al CES 2024: nuove soluzioni per lo sviluppo, la simulazione e la validazione basati sui dati di auto elettriche e a guida autonoma

PADERBORN, Germania e WIXOM, Michigan: Al CES 2024, dSPACE mostrerà come auto elettriche e a guida autonoma possono essere lanciate sul mercato più rapidamente grazie a innovative soluzioni per lo sviluppo, la simulazione e la validazione. In qualità di sponsor tecnologico esclusivo in relazione ai computer a bordo della Indy Autonomous Challenge (IAC), dSPACE dimostrerà come le proprie soluzioni funzionano nei difficili ambienti delle auto da corsa in occasione della gara notturna Autonomous Challenge @ CES 2024 che si svolgerà sulla Las Vegas Motor Speedway. Presso lo stand 4300 di dSPACE, West Hall del Las Vegas Convention Center saranno presentate otto soluzioni.

Fonte: Business Wire

