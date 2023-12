Uptime nomina Mustapha Louni Chief Business Officer (CBO)

L'incarico appena creato accelererà ulteriormente la crescita e il ritmo della società a livello globale

NEW YORK: Uptime Institute è lieta di annunciare la nomina di Mustapha Louni all'incarico di Chief Business Officer, una funzione creata appositamente per promuovere una leadership strategica e il successo dei clienti. Nel suo nuovo ruolo, Louni assumerà la responsabilità dell'organizzazione delle vendite e del marketing di Uptime, promuovendo il valore commerciale complessivo per tutti i clienti di Uptime. Il neo CBO manterrà le sue responsabilità esistenti di controllo delle attività nelle regioni Medio Oriente, India, Africa e Asia Pacifico. In questa capacità ampliata, Louni avrà un ruolo cruciale alla guida della prossima fase di espansione globale di Uptime attraverso iniziative strategiche volte a migliorare la consapevolezza commerciale dell'enorme ampliamento delle linee di servizio globali e delle capacità di realizzazione di Uptime che supportano in maniera unica l'industria globale dei centri dati, finalizzati a ottenere prestazioni ancora superiori grazie a una maggiore disponibilità, resilienza, sostenibilità e sicurezza informatica dell'infrastruttura digitale.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita