MSCI consente la trasformazione dei prodotti di gestione patrimoniale con l'acquisizione di Fabric

La tecnologia patrimoniale flessibile di Fabric abbinata alle soluzioni di portafoglio di investimento di MSCI aiuterà a snellire la realizzazione dei portafogli e l'abilitazione alle vendite per offrire personalizzazione su scala al settore della gestione patrimoniale globale

NEW YORK: MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornitore leader di strumenti e servizi di supporto a decisioni di importanza critica per l'intera comunità globale degli investitori, oggi ha annunciato di aver firmato un accordo per l'acquisto di Fabric, una piattaforma tecnologica specializzata nella progettazione, personalizzazione e analitica di portafogli per gestori e consulenti patrimoniali.

Fondata nel 2019, Fabric persegue l'obiettivo di fornire una tecnologia all'avanguardia di progettazione di rischi e portafogli a una comunità di gestori patrimoniali in precedenza non adeguatamente servita.

Fonte: Business Wire

