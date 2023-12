La soluzione dedicata per l’esperienza del cliente nel settore dell’istruzione superiore sviluppata da Talkdesk trasforma le interazioni delle università con studenti, donatori e altri soggetti

Talkdesk espande il suo impegno a risolvere problemi riguardanti l’esperienza del cliente in questo settore con una soluzione che collega una varietà di risorse sia nel campus che fuori di esso per migliorare il coinvolgimento di studenti, personale docente e non docente e alumni

Gli istituti di istruzione superiore che devono far fronte a determinati problemi del settore ora hanno un modo per portare coesione tra gruppi diversi orientati agli stakeholder e offrire un’esperienza del cliente più significativa, senza alcun problema, a sostegno di donazioni, della soddisfazione degli studenti e di altri obiettivi prioritari.

Talkdesk Education Smart Service™ è la decima soluzione Talkdesk creata su misura per un segmento verticale del settore oltre a prodotti per centri di contatto cloud specifici per il settore preintegrati con sistemi essenziali del settore stesso, preprogettati con funzioni di automazione e flussi di lavoro personalizzati e preaddestrati tramite intelligenza artificiale (IA) ai fini della competenza nel settore.

Innovazione, scalabilità e flessibilità sono stati i fattori chiave nella decisione del Tippie College of Business alla University of Iowa di scegliere il centro di contatto basato sull’IA di Talkdesk.

SAN FRANCISCO: Talkdesk®, Inc., una delle principali aziende globali nel settore dei centri di contatto basati sull’IA per imprese di qualsiasi dimensione, oggi ha annunciato una nuova soluzione specifica per il settore didattico, Talkdesk Education Smart Service™.

Fonte: Business Wire

