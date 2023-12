Axelspace raccoglie 44 milioni di dollari, concludendo un round di finanziamento di serie ‘D’ finalizzato ad accelerare la crescita verso l’implementazione sociale di applicazioni microsatellitari

TOKYO: Axelspace Holdings Corporation oggi ha annunciato di avere completato un round di finanziamento di serie ‘D’ raccogliendo circa 6,24 miliardi di JPY (equivalenti a 44,0 milioni di USD). Il round prevede l’assegnazione di nuove azioni a SMBC-GB Growth I Investment Limited Partnership, numerosi altri fondi di venture capital e investitori aziendali. L’importo cumulativo del finanziamento tramite equity raggiunge così circa 14,3 miliardi di JPY.

L’annuncio di Axelspace

https://www.axelspace.com/news/seriesd/

Axelspace Corporation, un’affiliata di Axelspace Holdings, impiegherà i nuovi fondi per soddisfare diverse richieste dei clienti. Ciò comporta il miglioramento dei nostri servizi di osservazione della superficie terrestre attraverso l’espansione della nostra costellazione di microsatelliti proprietari che attualmente consiste di cinque satelliti in funzione, l’erogazione di servizi completi per lo sviluppo e il funzionamento di microsatelliti in settori sia pubblici che privati, e la creazione di costellazioni di satelliti che ritrasmettano dati ottici.

Fonte: Business Wire

