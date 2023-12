FlexTrade e LSEG collaborano per offrire una soluzione di valuta estera totalmente integrata

Un approccio a interfaccia unica per gestire valuta estera ed esecuzione multi-asset

GREAT NECK, N.Y.: FlexTrade Systems (@FlexTrade), un leader globale nel settore dei sistemi di gestione degli ordini e dell’esecuzione multi-asset, e LSEG, oggi hanno annunciato una partnership per offrire ai clienti FlexTRADER EMS un accesso continuo a FXall, la principale piattaforma di trading elettronico di LSEG per prodotti globali nel settore delle valute. L'iniziativa è finalizzata a supportare flussi di valuta estera (FX) regolamentati e migliorare ulteriormente le capacità di FlexFX come parte della piattaforma di trading multi-asset buy-side di FlexTrade.

L'attività FXall di LSEG fornisce solide soluzioni di trading “dealer to client” e di flusso di lavoro FX, offrendo accesso liquidità da più di 200 market maker bancari e non bancari.

Fonte: Business Wire

