Exscientia annuncia l'espansione della sua attuale collaborazione con Sanofi per includere il programma esistente di Exscientia

Il programma mira a progettare una potenziale molecola "best in class" unendo la piattaforma di ricerca di Exscientia e le competenze leader nello sviluppo di Sanofi

Exscientia è idonea a ricevere ulteriori finanziamenti milestone immediati e in fase di ricerca oltre all'accordo esistente

OXFORD, Inghilterra: Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) oggi ha annunciato che Sanofi sta aggiungendo all'attuale collaborazione un nuovo programma di fase di scoperta identificato e inizialmente portato avanti da Exscientia. In questo programma, Exscientia ha progettato una nuova serie di spunti con potenziale profilo "best in class", con dati preliminari che dimostrano buona potenza e selettività verso il target e proprietà molecolari differenziate.

Fonte: Business Wire

