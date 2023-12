Cinque aziende leader nel settore dei semiconduttori incorporano una nuova società, Quintauris, per portare avanti l'ecosistema RISC-V

La nuova società, fondata in Germania, ha nominato Alexander Kocher all'incarico di CEO

MONACO: Le principali aziende nel settore dei semiconduttori Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG, Nordic Semiconductor ASA, NXP® Semiconductors e Qualcomm Technologies, Inc., hanno ufficialmente fondato Quintauris GmbH. La società, con sede a Monaco, in Germania, mira a portare avanti l'adozione di RISC-V a livello globale rendendo possibile lo sviluppo di hardware di prossima generazione.

La creazione di Quintauris è stata ufficialmente annunciata in agosto, con l'obiettivo di essere un'unica soluzione per consentire prodotti compatibili su base RISC-V, fornire architetture di riferimento e aiutare a impostare soluzioni da utilizzare ampiamente in vari settori. Inizialmente, l'applicazione si concentrerà sul settore automotive, ma con una futura espansione per includere le comunicazioni mobili e l'IoT.

Alexander Kocher è stato nominato CEO di Quintauris. Kocher entra in azienda dopo aver ricoperto l'incarico di Presidente e CEO di Elektrobit, un fornitore globale di prodotti di software connessi e integrati per il settore automotive. Prima di entrare a far parte di Elektrobit nel 2011, Kocher è stato Vice Presidente e General Manager della divisione automotive di Wind River.

“Questa è un'opportunità molto entusiasmante per Quintauris e per le industrie che serviamo”, ha dichiarato Alexander Kocher, CEO di Quintauris. “Porteremo innovazione e scalabilità fuoriclasse alla prossima generazione dello sviluppo di hardware, con un'enfasi sull'unione dei migliori elementi di RISC-V in una proposta unica e commercializzata. Siamo fortunati ad avere il sostegno di alcuni dei player più consolidati nell'industria dei semiconduttori, che dimostrano la nostra ambizione di rendere Quintauris un'offerta sostenibile e a lungo termine. Crediamo fermamente nella forza della collaborazione con la comunità RISC-V, e mentre continuiamo a scalare la nostra azienda, siamo ansiosi di interagire con l'ecosistema per accelerare lo sviluppo e migliorare la resilienza dell'ecosistema più ampio dei semiconduttori”.

Tutte le approvazioni normative sono già state ottenute e Quintauris è stata fondata ufficialmente venerdì 22 dicembre 2023.

RISC-V è un'architettura di processore open-source basata sui principi “Reduced Instruction Set Computer” (RISC) (Computer con un set di istruzioni ridotte), inizialmente sviluppata da un gruppo di ricercatori dell'Università della California, Berkeley nel 2010. Per maggiori informazioni su RISC-V, visitare: https://riscv.org/about/.

Per maggiori informazioni su Quintauris, visitare www.quintauris.eu o LinkedIn.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita