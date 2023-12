Macros Reply lancia un nuovo framework per la gestione automatizzata e intelligente di documenti, richieste e pratiche inbound grazie all’Intelligenza Artificiale generativa

TORINO, Italia: Macros Reply, società specializzata nell'automazione dei processi aziendali per il settore assicurativo e finanziario, presenta Macros OMNIFRAIME, un framework per la gestione automatizzata e intelligente di documenti, richieste e pratiche inbound. Grazie all’intelligenza artificiale Macros OMNIFRAIME consente l’elaborazione automatica dei documenti in ingresso dall’identificazione e analisi del contenuto fino alla generazione automatica di risposte personalizzate. Il framework può essere utilizzato all'interno di Macros eWorkplace, la suite ECM proprietaria, o in combinazione con qualsiasi soluzione di gestione documentale, ERP o CRM.

Macros OMNIFRAIME combina tecnologie come smart FIX, la soluzione di Insiders Technologies per la gestione delle comunicazioni e-mail inbound basata sul machine learning, con servizi cloud e RPA innovativi, integrando il tutto con la Generative AI. Inoltre, servizi basati sui Large Language Models (LLM), come ChatGPT, vengono utilizzati per creare sintesi accurate dei processi e generare automaticamente le risposte. La combinazione di queste tecnologie consente una gestione efficiente e personalizzata degli input e permette alle aziende di fornire feedback a clienti, fornitori e partner nel più breve tempo possibile.

Attraverso l’utilizzo di OMNIFRAIME le aziende possono rendere più efficiente e veloce il processo di lavorazione dei documenti, eliminando le attività di verifica e classificazione da parte di operatori, e al contempo migliorare la qualità complessiva delle risposte generate, grazie ad una maggiore precisione e accuratezza dei dati estratti e una complessiva riduzione degli errori che possono verificarsi durante le elaborazioni manuali.

Macros OMNIFRAIME si adatta facilmente alle esigenze delle organizzazioni, consentendo una risposta flessibile all'incremento dei volumi di documenti in ingresso, ai picchi di carico e alle evoluzioni dei requisiti. Inoltre, in quei settori caratterizzati da stringenti normative, come quello sanitario e finanziario, in cui Macros OMNIFRAIME permette di attivare appositi controlli per garantire la conformità normativa.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Macros Reply

Macros Reply è un'azienda leader nella digitalizzazione e nell'automazione dei processi aziendali per società assicurative e provider di servizi finanziari. Per soddisfare i loro standard elevati, Macros Reply sviluppa software flessibili e configurabili per le funzionalità core, arricchiti da soluzioni di partner selezionati, comprovati e consolidati. Utilizzando tecnologie innovative come il Process Mining, la Robotic Process Automation (RPA) e il Machine Learning, Macros Reply aiuta i propri clienti a trasformarsi in aziende moderne e veloci: alleggerisce le attività di routine e supporta le attività a valore aggiunto, con vantaggi per il cliente in termini di riduzione significativa dei tempi di elaborazione. Macros Reply è anche sinonimo di: ECM, transaction processing e DMS, regole di distribuzione, workflow e process management, eFiles e ePostbox, e archiviazione. www.macros.reply.com

Fonte: Business Wire

