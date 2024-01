Il Prof. Andrew L. Hopkins insignito del titolo Commander of the Order of the British Empire (CBE)

Un'illustre onorificenza per il fondatore e direttore generale di Exscientia

Conferita nel 2024 New Year Honours List da Sua Maestà Re Carlo III

Segue numerosi e recenti riconoscimenti per gli straordinari successi personali e di Exscientia

OXFORD, Inghilterra: Il Prof. Andrew Hopkins FRS FMedSci, fondatore e direttore generale di Exscientia plc (Nasdaq: EXAI), è stato nominato Commander of the Order of the British Empire (CBE) (Comandante dell'Ordine dell'Impero Britannico) per i servizi resi alla Scienza e all'Innovazione da Sua Maestà Re Carlo III. L'illustre onorificenza fa parte del HM The King’s 2024 New Year Honours List (Elenco delle onorificenze di Sua Maestà il Re per il Nuovo Anno 2024), a riconoscimento dei successi e del servizio di persone straordinarie nel Regno Unito raccomandate dal Premier britannico a seguito di un processo di valutazione indipendente.

Fonte: Business Wire

