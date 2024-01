MSCI completa l’acquisizione di Fabric

NEW YORK: MSCI Inc. (NYSE: MSCI), una delle principali società al mondo nel settore degli investimenti, che sviluppa servizi e strumenti di supporto a processi decisionali critici, oggi ha annunciato di avere completato l’acquisizione di Fabric, società che sviluppa l’omonima piattaforma tecnologica pensata per la gestione patrimoniale, che offre funzioni di progettazione del portafoglio, personalizzazione e analisi a consulenti e gestori di patrimoni.

L’acquisizione era stata annunciata originariamente il 20 dicembre 2023.

Commenta Jorge Mina, Direttore analisi presso MSCI: “Il completamento di questa operazione costituisce un’altra fase nell’espansione continua di MSCI riguardo sia alla sua presenza sui mercati sia alle offerte presentate ai clienti. Rimaniamo impegnati ad ampliare la gamma delle nostre soluzioni per la gestione patrimoniale al fine di rispondere meglio alla varietà di esigenze degli investitori e l’acquisizione di Fabric è una pietra miliare in tale cammino”.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita