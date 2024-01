Q4 Inc. presenta e spedisce una circolare con informazioni sulla gestione per la riunione speciale degli azionisti indetta per approvare la proposta acquisizione da parte di Sumeru Equity Partners

Gli azionisti Q4 Inc. riceveranno un pagamento in contanti di $ 6,05 per azione ordinaria– rappresentante un sovrapprezzo del 36% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni ordinarie precedente all’annuncio dell’accordo proposto

L’operazione offre agli azionisti un valore notevole e certo successivamente al solido processo verificato da uno speciale comitato indipendente del Consiglio di amministrazione Q4

Il Consiglio di amministrazione Q4 (a eccezione degli amministratori che si trovano in una posizione di conflitto) consiglia unanimemente che gli azionisti votino A FAVORE dell’accordo alla riunione

Per eventuali domande o richiedere assistenza in merito alla votazione, gli azionisti possono rivolgersi a Laurel Hill Advisory Group chiamando il numero verde 1-877-452-7184 (+1 416-304-0211 fuori del Nord America) o inviando un’e-mail a assistance@laurelhilll.com

TORONTO: Q4 Inc. (TSX:QFOR) (“Q4” o la “Società”), azienda che sviluppa l’omonima piattaforma avanzata di accesso ai mercati di capitali, oggi ha annunciato di avere presentato, e che sta spedendo, una circolare con informazioni sulla gestione (la “Circolare”) e materiale correlato per la riunione speciale (la “Riunione”) degli azionisti (gli “Azionisti”) titolari di azioni ordinarie (le “Azioni ordinarie”) della Società, che si terrà il 24 gennaio 2024 alle 10:00 (ora di Toronto) in modalità virtuale tramite un webcast audio in tempo reale sul sito https://meetnow.global/MA5VC62.

