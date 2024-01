Trust Bank e Thales lanciano la prima Ocean Plastic® Card a Singapore

Trust Bank Singapore Limited (nota come ‘Trust’), offre ai suoi clienti carte di credito e debito sostenibili realizzate in plastica marina riciclata.

Prodotta presso il Digital Identity and Security (DIS) Manufacturing Competence Centre più grande di Thales a Singapore, la carta Ocean Plastic® è realizzata con materiale di qualità ottenuto riciclando bottiglie di plastica raccolte da comunità costiere.

Con ogni carta contenente circa l'equivalente di una bottiglia di plastica riciclata, Trust promuove innovazioni sostenibili nel settore bancario, offrendo un'alternativa ecologica alle tradizionali carte di plastica.

SINGAPORE: Trust è stata inaugurata il 1° settembre 2022 come la prima banca nativa digitale di Singapore. Nel settembre 2023, Trust ha passato il traguardo di un anno con oltre 600.000 clienti, diventando una delle banche digitali in più rapida crescita al mondo. Con l'obiettivo di ridurre al minimo il suo impatto sull'ambiente, Trust sta collaborando con Thales per offrire ai suoi clienti la prima carta di pagamento realizzata in Ocean Plastic® a Singapore.

Fonte: Business Wire

