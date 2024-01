Boomi nomina Matt Heinz Chief Revenue Officer

L’executive di lunga esperienza nella vendita di prodotti e servizi tecnologici si unisce a Boomi per dirigere l’organizzazione globale di vendita e promuovere una crescita rapida

CHESTERBROOK, Pennsylvania: Boomi™, leader nello sviluppo di soluzioni per l’automazione e la connettività intelligente, oggi ha annunciato la nomina di Matt Heinz alla carica di Chief Revenue Officer (CRO), con la responsabilità di dirigere l’organizzazione globale di vendita Boomi, in crescita, e di accelerare la crescita.

“Noi di Boomi stiamo creando il futuro grazie alle nostre soluzioni avanzate per l’integrazione, essenziali per risultati trasformativi”, commenta Steve Lucas, Ceo Boomi. “La costituzione del nostro gruppo dirigente di lunga esperienza, i cui componenti vengono da aziende in crescita di massimo livello, sottolinea la nostra leadership nell’eccellenza per quanto riguarda l’integrazione. Ora che Matt si unisce a noi, portando capacità ineguagliate nelle vendite globali e impegno totale al successo dei clienti, siamo sulla strada giusta per rafforzare la nostra crescita e innovare sempre di più”.

Fonte: Business Wire

