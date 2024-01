7 vantaggi del sistema di controllo dell'umidità con tecnologia "dry fog" nei processi SMT | IKEUCHI

I sistemi di controllo dell'umidità che utilizzano la tecnologia "dry fog" non solo evitano la formazione di elettricità statica nei processi SMT, ma riducono anche notevolmente i costi operativi e le emissioni di CO2.

OSAKA, Giappone: H. IKEUCHI & CO., LTD., un fabbricante giapponese di ugelli spruzzatori, ha presentato la sua campagna globale per il lancio dei sistemi di controllo dell'umidità alimentati dalla tecnologia "dry fog".

La “dry fog” si forma grazie alla presenza di finissime goccioline d'acqua, ognuna delle quali misura al massimo 10 μm di diametro, generate da ugelli spruzzatori speciali. Questa nebbia evapora rapidamente nell'aria senza bagnare gli oggetti con cui viene a contatto.

Nell'ambito dei processi con tecnologia a montaggio superficiale (SMT), un controllo efficace dell'umidità è fondamentale per contrastare problemi legati alle scariche elettrostatiche (ESD) e le difficoltà derivanti dalla presenza di elettricità statica e aria secca. Il sistema di umidificazione con "dry fog" di IKEUCHI si afferma come soluzione rivoluzionaria in grado di offrire sette vantaggi chiave.

1. Prevenzione dei danni da ESD

Poiché i componenti elettronici si restringono, aumenta la sensibilità alle scariche elettrostatiche. Il sistema con "dry fog" garantisce un livello di umidità uniforme, evitando il rischio di danni da scariche elettrostatiche .

2. Riduzione degli errori pick-and-place

La manutenzione di livelli di umidità ottimali riduce al minimo gli errori all'interno dei processi pick-and-place provocati dai componenti che si attaccano o si staccano dal nastro a causa delle cariche elettrostatiche, aumentando la produttività.

3. Qualità della stampa della pasta saldante

Il controllo dell'umidità durante la stampa della pasta saldante evita problemi come la rapida asciugatura o l'eccessivo assorbimento dell'umidità, garantendo una qualità di stampa della pasta saldante uniforme e affidabilità dei prodotti.

4. Riduzione delle particelle trasportate dall'aria

L'umidificazione frena le particelle trasportate dall'aria, riducendo i difetti causati dall'adesione delle stesse. Il sistema "dry fog" riduce in modo significativo le particelle trasportate dall'aria con l'aumento dell'umidità.

5. Notevole riduzione dei costi operativi

Rispetto alla tradizionale umidificazione a vapore, il sistema "dry fog"abbatte i costi operativi del 68%, con un conseguente risparmio di 50.000 dollari/anno e una riduzione del 70% delle emissioni di CO2.

6. Riduzione dei costi di raffreddamento

Il raffreddamento evaporativo della tecnologia "dry fog" riduce le temperature ambiente, con un risparmio di 18.000 dollari/anno in spese di raffreddamento presso uno stabilimento di processi SMT.

7. Ambiente di lavoro più salubre

Oltre ai vantaggi in termini di produzione, il sistema "dry fog" riduce i congedi per malattia mantenendo un'umidità relativa del 50% o superiore, che si traduce in meno giorni di malattia durante l'inverno.

In sintesi, il sistema di umidificazione con "dry fog" di IKEUCHI è una soluzione completa che affronta gli aspetti fondamentali dei processi SMT, migliorando la produttività, riducendo i costi e promuovendo un ambiente di lavoro più salubre. Questa tecnologia offre una strategia trasformativa al controllo dell'umidità nella produzione di componenti elettronici.

Link agli articoli: Parte 1, Parte 2, Parte 3

Rete: USA, Europa, Cina, Taiwan, Indonesia, Thailandia, Giappone

Fonte: Business Wire

