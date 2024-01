VeriSilicon rivela i nuovi IP-core VC9800 per data center di nuova generazione

Offrono un throughput eccezionale, codifica basata sull’IA e un miglioramento straordinario dell’immagine per i data center

LAS VEGAS: VeriSilicon (688521.SH) oggi ha annunciato la serie più recente di IP-core per unità di elaborazione video (VPU) VC9800 con prestazioni superiori finalizzata a rafforzare la sua presenza nel settore delle applicazioni per data center. Questa serie di nuovi IP-core soddisfa i complessi requisiti dei data center di nuova generazione – server per transcodifica, server IA, desktop cloud virtuali e gaming cloud.

La serie VC9800 di IP-core VPU vanta prestazioni e throughput elevati oltre a funzionalità di codifica e decodifica multistream a livello di server. Può gestire fino a 256 flussi e supporta tutti i principali formati video, compreso il nuovo formato VVC avanzato.

Fonte: Business Wire

