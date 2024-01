Aqara presenterà nuovi dispositivi domestici intelligenti a CES 2024

LAS VEGAS: Aqara, fornitore leader di prodotti domestici intelligenti, è entusiasta di annunciare la sua partecipazione a CES 2024. Durante l'evento, Aqara presenterà al suo stand (53513) dell'esposizione di Las Vegas le sue più recenti innovazioni, tra cui la nuova spina per router di confine e la serratura intelligente U300, assieme ad altre soluzioni domestiche intelligenti avanzate e prototipi.

Aqara è tra i primi sostenitori dello standard Matter, volto a unificare il settore, e si impegna a offrire agli utenti esperienze di casa intelligente che non generano problemi. La spina per router di confine e la serratura intelligente U300 saranno compatibili con Thread e si aggiungeranno al numero sempre maggiore di prodotti Matter nativi di Aqara, rendendo i dispositivi Aqara più interoperabili. Questi due nuovi prodotti presentati in anteprima al CES dovrebbero essere disponibili per l'ordine nei prossimi mesi.

Spina per router di confine

La spina per router di confine di Aqara rappresenta un passo in avanti innovativo per le prese smart ed è tra le prime a integrare capacità per router di confine Thread. Dotata di Thread e wi-fi a doppia banda, questa presa abilita i controller Matter senza capacità per Thread a gestire i dispositivi Thread, consentendone un'integrazione perfetta nei sistemi di casa intelligente senza la necessità di disporre di un controller Thread.

Questa spina è efficiente dal punto di vista energetico, in particolare in modalità esclusiva per Thread, dove riduce il consumo inattivo, estendendo al contempo la rete mesh Thread attraverso l'instradamento dei pacchetti di dati. È anche attenta all'energia e fornisce dati cronologici e in tempo reale sul consumo energetico della casa, consentendo agli utenti di automatizzare i dispositivi elettrici per ridurre gli sprechi energetici. Inoltre, la spina per router di confine è in grado di rilevare lo stato di accensione e spegnimento degli apparecchi collegati e di attivare di conseguenza le automazioni di Aqara Home. Ad esempio, gli utenti possono chiudere automaticamente le tende quando il televisore è acceso, per evitare il potenziale riverbero del sole.

La spina per router di confine Aqara utilizza una MCU wireless sicura di NXP® Semiconductors. Come parte della collaborazione in corso tra Aqara e NXP Semiconductors, la spina per router di confine verrà presentata anche all'esposizione Smart Home Experience di NXP durante CES 2024, assieme alla porta Aqara alimentata da NXP e al sensore per finestra P2.

Serratura intelligente U300

La serratura intelligente U300 di Aqara è una delle prime serrature intelligenti a leva ad annunciare una compatibilità con Matter e Thread, e che offre un'interoperabilità senza precedenti con diverse piattaforme per casa intelligente. Questa versatilità è associata a una durata estesa della batteria fino a 8 mesi e a un controllo locale migliorato, che migliora la reattività, la privacy e la sicurezza.

Progettata per l'uso sia in interni che in esterni, l'U300 sostituisce la tradizionale leva o pomello statunitense sulle porte a foro singolo ed è ideale per l'integrazione di ingressi laterali, porte di garage, uffici domestici, cantine e ripostigli. Consente di adottare uno stile di vita senza chiavi con diverse opzioni di accesso, tra cui impronte digitali, codici PIN, NFC o assistenti vocali. I padroni di casa possono controllare la serratura da remoto, consentire l'accesso temporaneo agli ospiti e ricevere notifiche in tempo reale su chi entra e chi esce, il tutto da uno smartphone..

Aggiornamento dell'app Aqara Home

In occasione di CES 2024, Aqara presenterà anche Home Copilot, la nuova interfaccia chatbot per l'app Aqara Home, alimentata dall'IA generativa. Home Copilot è stata sviluppata per migliorare l'esperienza utente mediante l'impiego dell'intelligenza ambientale, che contribuisce a convertire dati e informazioni in tempo reale in azioni. Home Copilot sarà in grado di analizzare i modelli di utilizzo in una casa con tecnologia Aqara e suggerirà automazioni personalizzate in modo proattivo. Comprenderà inoltre il linguaggio naturale e configurerà automazioni su richiesta dell'utente. Gli utenti potranno automatizzare le loro case tramite semplici istruzioni vocali e di testo, che renderanno le case intelligenti ancora più intuitive e semplici da usare.

Inizialmente, Home Copilot consentirà di creare Aqara Insights, un report giornaliero, settimanale e mensile per la casa intelligente rivolto agli utenti, e fornirà piani su misura per l'automazione con conseguente risparmio energetico. Supporterà le interrogazioni in linguaggio naturale per i dispositivi e le automazioni Aqara e offrirà assistenza proattiva per la configurazione dei dispositivi e la risoluzione dei problemi. Home Copilot gestirà inoltre l'interfaccia di assistenza clienti alimentata dall'IA per gli utenti di Aqara in oltre 10 lingue.

