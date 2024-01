Aqara lancia Hub M3, un controller di dispositivi Matter multiprotocollo con funzionalità all’edge

LAS VEGAS: Aqara, una delle principali aziende nel settore della domotica, lancia Hub M3, l’evoluzione più recente dei suoi centri di controllo per la casa intelligente. Dotato di funzioni avanzate di connettività – Thread, Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth e infrarossi (IR) – la versione M3 di questo hub espande significativamente l’ecosistema Aqara grazie alla capacità di collegarsi al numero sempre maggiore di dispositivi Matter e gestirli, non solo da Aqara ma anche da una varietà di brand di terzi*. Hub M3 sarà esposto presso lo stand Aqara (Venetian Expo n. 53513) insieme ad altri recentissimi prototipi e soluzioni domotiche al 2024 CES a Las Vegas.

Sulla scia del successo di Aqara Hub M2, la versione M3 mantiene varie caratteristiche essenziali come la funzionalità hub Zigbee e un emettitore a infrarossi (IR Blaster) e fa un notevole progresso incorporando i protocolli Thread e Bluetooth; diventa così un versatile controller di dispositivi Matter e router di confine rispetto all’impianto (router Thread Border), posizionandosi come centro di controllo ideale per una casa intelligente a prova di futuro, locale e in cui tutto funziona alla perfezione. Hub M3 offre anche connessioni Power over Ethernet (PoE) e Wi-Fi a due bande – 2,4 GHz e 5 GHz – ai fini di una maggiore stabilità e flessibilità.

Hub M3 è la pietra angolare dell’ecosistema Aqara basato sui dispositivi Matter. Oltre a impiegare la vasta gamma di dispositivi compatibili con gli infrarossi e di accessori Aqara, ora è possibile integrare dispositivi Matter di terzi nel motore di automazione Aqara Home, rendendo possibile un’esperienza unificata e completa di casa intelligente grazie a questo singolo prodotto. Hub M3 espone inoltre i dispositivi IR collegati a dispositivi Matter, consentendo agli utenti di controllare e automatizzare i televisori e climatizzatori a infrarossi tramite Aqara Home o qualsiasi ecosistema Matter di loro scelta.

Progettato per un funzionamento decentralizzato e affidabile, Hub M3 offre funzionalità all’edge per l’automazione e il controllo locali. La notevole capacità di memorizzazione della sua eMMC (embedded Multi-Media Card) consente l’archiviazione locale di tutti i dati una volta crittografati e l’automazione in modalità di elaborazione locale, accorciando così il periodo di latenza del sistema e riducendo al minimo la dipendenza da servizi cloud. Hub M3 può anche connettersi all’app Aqara Home attraverso una rete locale, assicurando il controllo continuo del sistema Aqara durante eventuali interruzioni di Internet o del servizio cloud. Inoltre è dotato di funzioni di backup automatico e gestione dinamica. Quando nel network viene implementato un hub M3 aggiuntivo, il mirroring delle automazioni è eseguibile automaticamente, preparando il nuovo hub M3 a prendere il controllo del network se quello principale cessa di funzionare. Alla fine, l’hub M3 supporta il processo di connessione (binding) tra dispositivi Aqara Thread, consentendo ad alcune automazioni di rimanere funzionali anche senza un hub. Tutte queste funzioni offrono connettività regolare e ininterrotta oltre a privacy e sicurezza migliorate.

Ulteriori punti salienti di Aqara M3:

IR Blaster a 360° bidirezionale: Hub M3 trasmette i comandi e rileva quando si usa un telecomando IR convenzionale consentendo una migliore rilevazione dello stato. Inoltre può funzionare come il termostato di un climatizzatore quando è collegato a un sensore di temperatura Aqara.

Hub M3 trasmette i comandi e rileva quando si usa un telecomando IR convenzionale consentendo una migliore rilevazione dello stato. Inoltre può funzionare come il termostato di un climatizzatore quando è collegato a un sensore di temperatura Aqara. Funzionalità potenziate per i dispositivi Aqara: Hub M3 serve da bridge Matter per classici dispositivi Aqara Zigbee** e fornisce ulteriori funzionalità a dispositivi Aqara Thread, come sensibilità regolabile e allarmi di manomissione per Aqara Door e Window Sensor P2.

Hub M3 serve da bridge Matter per classici dispositivi Aqara Zigbee** e fornisce ulteriori funzionalità a dispositivi Aqara Thread, come sensibilità regolabile e allarmi di manomissione per Aqara Door e Window Sensor P2. Potenti diffusori e suonerie personalizzate: Hub M3 è dotato di un potente diffusore da 95 dB utilizzabile come una sirena del sistema di allarme Aqara Home o per annunci vocali personalizzati.

Hub M3 è dotato di un potente diffusore da 95 dB utilizzabile come una sirena del sistema di allarme Aqara Home o per annunci vocali personalizzati. Focus sulla privacy: Hub M3 protegge la privacy degli utenti perché non impiega né videocamere né microfoni. Inoltre supporta l’archiviazione locale, completa, di dati degli utenti e registri dei dispositivi, crittografati, assicurando che gli eventi che si verificano nella casa rimangano privati.

Hub M3 protegge la privacy degli utenti perché non impiega né videocamere né microfoni. Inoltre supporta l’archiviazione locale, completa, di dati degli utenti e registri dei dispositivi, crittografati, assicurando che gli eventi che si verificano nella casa rimangano privati. Installazione flessibile: Hub M3 viene fornito con un supporto, viti e un’etichetta adesiva per offrire flessibilità nell’installazione, dalla collocazione in orizzontale al montaggio a parete o al soffitto. È supportata anche la funzione MagicPair per un agevole binding con Aqara Home.

Si prevede che Aqara Hub M3 sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal secondo trimestre 2024.

* Il supporto per dispositivi Matter di terzi viene introdotto gradualmente e alcuni tipi di dispositivi potrebbero essere non supportati al momento del lancio di Hub M3.

** A causa della mancanza di specifiche tecniche Matter per determinati tipi di dispositivi, alcuni dispositivi Aqara Zigbee non possono essere esposti a dispositivi Matter. Dopo che un dispositivo Aqara Zigbee migra dall’hub Zigbee (per es., Hub M2, M1S/M1S Gen 2, E1) a Hub M3, deve essere riconfigurato per i dispositivi Matter e per HomeKit.

Fonte: Business Wire

