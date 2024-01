L’IP-core serie ISP per il settore automotive di 2a generazione di VeriSilicon ottiene le certificazioni ISO 26262 ASIL B e ASIL D

L’IP-core serie ISP8200-FS risponde alle esigenze in evoluzione del settore automotive in rapida espansione

LAS VEGAS: VeriSilicon (688521.SH) oggi ha annunciato che i suoi IP-core Image Signal Processor (ISP) IP ISP8200-FS e ISP8200L-FS, progettati per sistemi altamente performanti nel settore automotive, hanno ottenuto le certificazioni di sicurezza funzionale ISO 26262 – rispettivamente ASIL B riguardante guasti casuali e ASIL D riguardante guasti sistematici. Le certificazioni sono state rilasciate da ResilTech, una delle principali società di consulenza per la sicurezza. Sulla scia del successo degli IP-core ISO di 1a generazione che hanno ottenuto la certificazione ISO 26262, la serie ISP8200-FS è stata aggiornata con tecnologie ISP avanzate e numerosi perfezionamenti cruciali per applicazioni nel settore automotive dopo l’uso da parte di vari clienti della versione di 1a generazione.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita