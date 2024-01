Belkin presenta il Supporto Pro con tracking automatico, compatibile con DockKit per portare la creazione dei contenuti a un livello del tutto nuovo

Il primo accessorio al mondo certificato "Works with DockKit" da Apple consente ai creatori di contenuti, registi, educatori, presentatori virtuali, creatori di social app e molti altri utenti di effettuare riprese a mani libere in modo perfetto.

LAS VEGAS: Belkin, marchio leader nel settore dell'elettronica di consumo da oltre 40 anni, ha oggi annunciato il primo accessorio compatibile con DockKit – il Supporto Pro con tracking automatico. In grado di offrire riprese automatiche, silenziose, motorizzate e ottimali, tramite la fotocamera integrata nell'iPhone, il nuovissimo Supporto Pro sfrutta la tecnologia DockKit per seguire automaticamente i soggetti inquadrati, mentre si muovono in uno spazio con asse orizzontale di 360° e verticale di 90°. È l'accessorio ideale per videochiamate immersive o registrazioni di contenuti interattivi con un elevato grado di movimento.

"Il Supporto Pro è diverso da ogni altro prodotto creato da Belkin. La qualità Belkin, la straordinaria ingegneria robotica e l'avanzata tecnologia di tracciamento degli oggetti, ci permettono di offrire ai content creator un prodotto pensato appositamente per facilitare la creazione di contenuti," ha dichiarato Melody Tecon, Vice President of Product Management di Belkin. "Siamo orgogliosi di introdurre nel mercato il primo accessorio compatibile con DockKit e continueremo di sicuro a creare prodotti per questo segmento del mercato."

Progettato per iOS, per l'uso con le fotocamere anteriori e posteriori, DockKit consente agli utenti di creare, presentare e registrare facilmente, senza dover scaricare app di terze parti, in soli 4 passi:

Aggancia il tuo iPhone 12 o versioni successive con MagSafe al Supporto Pro, sfruttando la tecnologia MagSafe

Esegui l'abbinamento tramite NFC

Apri la fotocamera su FaceTime, Instagram, TikTok, Canva, WhatsApp, Microsoft Teams o altre app di social media o piattaforme di messaggistica

Inizia a creare

Con il Supporto Pro, gli utenti possono estendere il campo di ripresa a 360° in orizzontale e 90 gradi in verticale (ossia in modalità panoramica e ritratto) e utilizzare un sistema di tracciamento automatico del movimento. In questo modo, i content creator possono concentrarsi sui contenuti, mentre DockKit mantiene automaticamente il soggetto dentro l'inquadratura a ogni angolazione, catturando i movimenti naturali senza bisogno di regolazioni manuali.

Caratteristiche principali, prezzo e disponibilità:

Made with MagSafe – ricarica e chatta nello stesso istante con la ricarica wireless rapida fino a 15 W, quando il Supporto Pro è collegato a una fonte di alimentazione.

Tracking del movimento a 360 gradi – il rilevamento del movimento con DockKit permette di mantenere i soggetti sempre nell'inquadratura, indipendentemente da quante volte si muovono nella stanza.

Inclinazione motorizzata fino a 90 gradi – cattura contenuti a qualsiasi angolazione, utilizzando le fotocamere anteriori o posteriori, grazie alla regolazione automatica dell'angolazione video dal basso verso l'alto o viceversa.

Attivazione con un solo pulsante – attiva o disattiva il rilevamento del movimento con un unico pulsante; l'indicatore LED ti comunicherà quando il tracciamento è attivo.

Batteria ricaricabile – nessun problema se non hai a disposizione una presa di corrente; la batteria del dock ha una durata di 5 ore per catturare contenuti in mobilità.

La confezione include un cavo USB-C da 1,5 metri e un alimentatore da 30 W.

Il Supporto Pro con tracking automatico è realizzato in modo più sostenibile, con un minimo del 75% di materiali riciclati (PCR) e venduto in una confezione totalmente priva di plastica, in linea con l'impegno dell'azienda nel trovare una maniera più responsabile per fabbricare i propri prodotti.

Il Supporto Pro con tracking automatico ha un costo di 179,99 € e sarà presto disponibile presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Il kit multimediale è disponibile per il download qui.

Informazioni su Belkin

Belkin è un marchio californiano leader del mercato degli accessori tecnologici, che offre da oltre 40 anni soluzioni pluripremiate nei segmenti dei dispositivi di alimentazione, protezione, produttività, connettività e audio. Con prodotti sviluppati e progettati nella California del Sud e venduti in più di 100 Paesi del mondo, Belkin continua a mantenere un solido impegno nei riguardi della ricerca, lo sviluppo, la comunità, l'istruzione, la sostenibilità e, in maniera ancora più significativa, i consumatori a cui si rivolge. Dalle umili origini, in un garage della California del Sud negli anni 80, all'odierna azienda tecnologica diversificata e globale, Belkin continua a creare prodotti ispirati dal pianeta in cui viviamo e dalla connessione tra le persone e la tecnologia.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita