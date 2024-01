LambdaTest si unisce a New Relic per offrire una osservabilità dei test senza pari

Offre risultati LambdaTest direttamente in un dashboard personalizzato di New Relic per affrontare le sfide dell'osservabilità e semplificare lo sviluppo del software per una fornitura dei prodotti più rapida e di alta qualità

NOIDA, India e SAN FRANCISCO: LambdaTest , una piattaforma leader di test unificata su base cloud, ha annunciato un'integrazione con New Relic, la piattaforma di osservabilità tutto-in-uno per ogni ingegnere, per aiutare ad avvicinare i test e il controllo delle prestazioni. Questa integrazione permette ai team di progettazione del software, assicurazione della qualità e di DevOps di visualizzare e comprendere la metrica dei test di esperienza digitale in tempo reale fornendo un'unica visualizzazione dei propri risultati di LambdaTest oltre a informazioni sulle prestazioni dell'intero stack software, il tutto all'interno della piattaforma di osservabilità New Relic.

Fonte: Business Wire

