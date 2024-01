La fusione di Relationshop di Mercatus Technologies e Stor.ai creerà un ecosistema commerciale connesso per i rivenditori di alimentari di tutte le dimensioni

L'unione delle capacità della nuova società globale aiuteranno i negozianti regionali e gli indipendenti a competere contro le grandi catene nazionali e la grande distribuzione

HOUSTON: Relationshop, un fornitore di soluzioni di coinvolgimento digitale per i supermercati e le altre catene di rivenditori, ha annunciato oggi di aver perfezionato una fusione tra due fornitori leader sul mercato di soluzioni di eCommerce per i rivenditori regionali e gli indipendenti: Mercatus Technologies, con sede a Toronto, e Stor.ai, che opera a Tel Aviv. La nuova società creata dalla fusione si chiamerà Mercatus, a testimonianza dell'importanza raggiunta dal marchio di eCommerce nel settore degli alimentari e opererà come società interamente controllata da Relationshop Inc.

Fonte: Business Wire

