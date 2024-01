Reply lancia Accelerator 365, una nuova soluzione per il Modern Workplace di Microsoft 365

Accelerator 365 è realizzata da WM Reply e Valorem Reply, due delle società del Gruppo Reply specializzate in soluzioni di Modern Workplace su tecnologia Microsoft.

TORINO, Italia: Reply, società di consulenza e system integrator a livello globale, annuncia il lancio di Accelerator 365, una nuova soluzione che offre applicazioni innovative per intranet e digital workplace.

Accelerator 365 sfrutta le competenze e l'esperienza di WM Reply e Valorem Reply, due delle società Reply focalizzate sulle tecnologie Microsoft, per realizzare e commercializzare una suite di applicazioni che migliorano la funzionalità, l'usabilità e il design delle intranet e degli ambienti di lavoro digitali. Queste applicazioni sono progettate per aiutare le organizzazioni a migliorare la comunicazione, la collaborazione, la produttività e il coinvolgimento di dipendenti, clienti e partner.

Alcune delle applicazioni disponibili nella suite di Accelerator 365 sono:

Launchpad : una directory aziendale di link e strumenti di cui i dipendenti possono aver bisogno nella loro organizzazione, supportando così la personalizzazione e la navigazione degli utenti.

: una directory aziendale di link e strumenti di cui i dipendenti possono aver bisogno nella loro organizzazione, supportando così la personalizzazione e la navigazione degli utenti. Audience Subscription : una soluzione per la sottoscrizione di contenuti che consente agli utenti delle organizzazioni di navigare e iscriversi a diversi gruppi, personalizzando i contenuti che vengono loro proposti nell'intranet.

: una soluzione per la sottoscrizione di contenuti che consente agli utenti delle organizzazioni di navigare e iscriversi a diversi gruppi, personalizzando i contenuti che vengono loro proposti nell'intranet. Site Analytics : un'integrazione con Google Analytics, per consentire ai gestori di una intranet di analizzare e valutare l'impatto delle loro comunicazioni.

: un'integrazione con Google Analytics, per consentire ai gestori di una intranet di analizzare e valutare l'impatto delle loro comunicazioni. Translator for SharePoint: un'integrazione enterprise-ready con Microsoft Cognitive Services per la traduzione dei contenuti direttamente durante la loro creazione.

“Accelerator 365 rappresenta per noi una grande opportunità per raggruppare le nostre competenze su Microsoft 365. Le applicazioni di Accelerator 365 forniscono grandi vantaggi ai nostri clienti, rispondendo alle esigenze e alle aspettative in continua evoluzione delle organizzazioni e degli utenti nel Modern Workplace. Non vediamo l'ora che queste app forniscano un'esperienza intranet integrata e fluida a un numero sempre maggiore di organizzazioni”, ha dichiarato Richard Acreman, Partner di WM Reply.

James Mountford, Business Owner di Transport for London, uno dei clienti di Accelerator 365, ha aggiunto: “Le applicazioni di Accelerator 365 sono semplici e intuitive come le classiche web part di SharePoint. La differenza sta nel colore rosso delle icone, ed è proprio questa caratteristica che permette agli editori di identificarle con più facilità creando così contenuti di valore.”

Le applicazioni Accelerator 365 sono compatibili con SharePoint Online e Microsoft Viva Connections. Sono inoltre disponibili sul marketplace Microsoft AppSource e possono essere implementate e configurate in pochi minuti.

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Accelerator 365 è una suite di applicazioni e soluzioni standalone che possono essere aggiunte all'ambiente SharePoint, affiancando le funzionalità native, per fornire gli strumenti necessari a realizzare una intranet all'avanguardia. Con un'ampia gamma di applicazioni e soluzioni disponibili per ogni esigenza aziendale, Accelerator 365 affida il controllo ai responsabili della comunicazione e ai content owner, espandendo la portata dell'ambiente di lavoro digitale e consentendo la creazione di contenuti ricchi e dinamici. Per saperne di più: www.accelerator365.com.

