 L'ex caporedattore di IAM assume un ruolo chiave in Sisvel

Joff Wild nominato Head of Content and Strategic Communications

LUSSEMBURGO: Sisvel Group, il più grande operatore europeo di pool di brevetti ha nominato Joff Wild suo primo Head of Content and Strategic Communications . Wild entra in azienda dopo il recente ritiro da una carriera trentennale nel giornalismo, durante la quale ha fondato IAM, l'importante piattaforma di informazioni sul mondo della Proprietà Intellettuale (IP), ricoprendo l'incarico di caporedattore dal 2003 al 2021.

Wild lavorerà con altri membri del team di Sisvel per creare nuovi servizi per l'ampia lista di partner dell'azienda, oltre a condividere le sue vaste competenze tecniche, legali, negoziali e strategiche con la più ampia comunità dei brevetti e dei responsabili in politiche IP.

Fonte: Business Wire

