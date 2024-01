1NCE aggiorna la piattaforma software IoT con Plugins

Le nuove funzionalità includono la gestione over-the-air del firmware, la visualizzazione avanzata dei dati e maggiori opzioni di integrazione con Azure e altri fornitori di cloud.

La perfetta integrazione con i fornitori consente di risparmiare settimane di lavoro e di ridurre i costi di manutenzione a vita per l'implementazione e il monitoraggio dei prodotti connessi.

I plugin segnano una nuova fase della strategia software di 1NCE: stabilire un marchio globale e un nuovo standard per gli strumenti e la connettività IoT.

LAS VEGAS: 1NCE, azienda che offre una piattaforma software per i prodotti connessi, ha annunciato oggi 1NCE Plugins, che aggiorna la piattaforma con il software dei migliori sviluppatori del settore IoT. L'annuncio è stato fatto durante la presentazione dell'azienda al Consumer Electronics Show di Las Vegas.

La piattaforma software 1NCE supporta progetti IoT di qualsiasi portata, consentendo ai clienti di raccogliere in modo sicuro e affidabile i dati dei dispositivi in 165 Paesi e di trasformarli in informazioni utili. Con 1NCE, i clienti possono accelerare di mesi il time-to-market dei progetti IoT, determinare la posizione dei dispositivi senza GPS e ottimizzare la trasmissione del carico utile per aumentare la durata della batteria fino al 70%.

L'azienda è entrata nella fase successiva della sua strategia software con i Plugin, aprendo l'accesso agli sviluppatori di software di terze parti per creare strumenti IoT insieme alla piattaforma 1NCE. I clienti hanno ora a disposizione un'ampia gamma di opzioni per integrare senza problemi le funzionalità dei loro sviluppatori di software preferiti e leader di mercato, tra cui:

Gestione del firmware over-the-air (FOTA): i clienti 1NCE possono utilizzare la migliore gestione degli aggiornamenti del firmware, mantenendo i dispositivi connessi sicuri e sani per tutta la loro durata. Il FOTA viene utilizzato per il rilascio di nuove funzionalità, la correzione di bug e la manutenzione regolare. In collaborazione con Mender, la nuova infrastruttura di aggiornamento riduce al minimo il rischio di bricking dovuto a problemi di larghezza di banda limitata, connettività instabile o perdita di potenza. Questo include l'ottimizzazione degli aggiornamenti delta per ridurre l'utilizzo della larghezza di banda del 90%.

Visualizzazione dei dati: In collaborazione con Datacake, i clienti 1NCE hanno accesso a dashboard che consentono di visualizzare i dati del dispositivo per migliorare la pianificazione, la prototipazione e l'implementazione. Le dashboard low-code sono ottimizzate per la visualizzazione mobile e sono accessibili attraverso la piattaforma 1NCE entro pochi minuti dalla configurazione, consentendo un lancio iniziale del progetto molto più rapido rispetto alla concorrenza.

Integrazione con Azure e altri fornitori di servizi cloud: Oltre all'attuale partnership di 1NCE con AWS, i clienti possono ora integrare perfettamente i loro dati IoT con Microsoft Azure e altri fornitori di servizi cloud leader. L'IoT Bridge di Tartabit offre un processo affidabile e scalabile per trasferire i dati dai dispositivi alimentati a batteria e con risorse limitate al cloud.

"1NCE ritiene che le piattaforme aperte siano la strada del futuro per la gestione dei prodotti connessi durante il loro ciclo di vita", ha dichiarato Ivo Rook, Chief Operating Officer di 1NCE. "I plugin sono solo l'inizio, poiché intendiamo consolidare 1NCE come standard globale per l'IoT nel corso del 2024".

1NCE è stato fondato nel 2018 per consentire all'IoT di fluire come l'elettricità: sempre acceso, sempre pronto per il consumo, sempre al servizio del pubblico con una risorsa inestimabile per il futuro. La licenza 1NCE Lifetime Flat è dirompente ma semplice: i clienti possono implementare, connettere e gestire sensori IoT in tutto il mondo per un costo di appena un dollaro all'anno per dispositivo. Oltre 15.000 clienti in tutto il mondo e più di 60 aziende Fortune 500 hanno già dato fiducia a 1NCE con più di 20 milioni di prodotti connessi in 165 paesi e regioni.

Sempre al CES 2024, Rook parteciperà al panel della Consumer Technology Association -- "The Future of Software-Defined Vehicles" -- il 10 gennaio alle 11:00 nella sala W219 del Las Vegas Convention Center. La descrizione del panel: "Dall'infotainment alla sicurezza, l'esperienza a bordo dei veicoli continua ad evolversi. Scoprite le ultime tendenze dei veicoli software-defined e come i dati personalizzano l'esperienza di guida".

I clienti possono iniziare a utilizzare 1NCE presso il negozio online con assistenza clienti disponibile in 25 lingue.

Informazioni su 1NCE

1NCE è una piattaforma software per prodotti connessi che offre un IoT a prova di futuro e senza problemi in 165 paesi e regioni. Per saperne di più è possibile seguire 1NCE su Twitter, LinkedIn e Facebook.

