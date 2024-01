Wemade presenta l'evento MIR4 dell'anno nuovo ‘Ricerca della Pietra Cintamani Blu’ (Search for the Blue Cintamani Stone)!

Ecco un negozio di scambio e un evento di accesso in cui è possibile ricevere articoli tra cui ‘Scatola regalo con sorpresa del drago giallo (Yellow Dragon's Surprise Gift Box)’ e ‘Biglietto di scambio di snowboard fiori d'inverno (Winter Flower Snowboard Exchange Ticket)’

Aggiunta la nuova leggendaria attrezzatura secondaria ‘Attrezzatura di trasferimento (Transference Equipment)’, che aumenta PHYS ATK e Spell ATK quando è fornita

SEUL, Corea del Sud: MMORPG MIR4, il gioco di successo di Wemade, lancia l'evento dell'anno nuovo “Ricerca della Pietra Cintamani Blu (Search for the Blue Cintamani Stone)” il 9 gennaio.

Il “Negozio di scambio della Pietra Cintamani Blu di Mir (Mir's Blue Cintamani Stone Exchange Shop)” è aperto in MIR4 fino a lunedì 22 gennaio. I giocatori possono portare la “Pietra Cintamani Blu (Blue Cintamani Stone)” che hanno ricevuto durante la caccia al NPC “(2024) Mir” che si trova in grandi città di ogni area per scambiarla con articoli come la “Statua leggendaria del drago blu (Legendary Blue Dragon Statue)” e “Scatola regalo con sorpresa del drago giallo (Yellow Dragon's Surprise Gift Box)” che contiene vari biglietti di invito.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita