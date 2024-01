Cognite annuncia il lancio versione beta della sala di controllo delle operazioni remote basata sull'intelligenza artificiale generativa per l'impianto di Celanese a Clear Lake

OSLO, Norvegia e AUSTIN, Texas: Cognite, un leader riconosciuto a livello mondiale nel software industriale, oggi ha annunciato il lancio in versione beta di una Remote Operations Control Room (ROCR, Sala di controllo delle operazioni remote) basata sull'intelligenza artificiale generativa (Generative AI) presso l'impianto di Celanese a Clear Lake, in Texas. Celanese, un'azienda globale di materiali chimici e speciali, prevede di utilizzare la ROCR per offrire completa visibilità nelle operazioni in tempo reale dei suoi impianti in tutto il mondo, accelerando così i flussi di lavoro e ottenendo informazioni operative in modo più efficiente.

Realizzata sulla base di Cognite Data Fusion®, la piattaforma leader di Industrial DataOps, e utilizzando Cognite AI, le capacità di AI più complete per l'industria, la ROCR offre una visione centralizzata dei dati industriali contestualizzati di Celanese, indipendentemente dalla fonte e dal tipo, assieme a un copilota di generative AI deterministica.

